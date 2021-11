O antigo ministro da Cultura acaba de lançar o livro Sem Retorno, em que defende que o "fascínio com o ilimitado conduz as sociedades ao colapso". Dá exemplos de já se ter atingido ponto do não retorno da civilização que se tem vindo a construir e que alimentam este paradigma: "O do ilimitado no crescimento, na dívida, nos direitos, no consumo e na própria vida".