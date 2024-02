As almas e os seus corpos

Nos filmes de Paul Schrader, o herói (ou anti-herói) é sempre alguém que procura alguma forma de redenção. No caso de O Mestre Jardineiro, Joel Edgerton interpreta um homem que pratica a jardinagem como "uma crença no futuro". "A jardinagem é a manipulação do mundo natural", diz Narvel Roth, a personagem principal.