Artnom: coabitação entre móveis e arte

Até 29 de maio está patente, na rua da Junqueira, em Lisboa, a primeira coletiva Artnom - um projeto do estúdio de design Omnu. A exposição engloba sete peças num showroom de Ricardo Figueirinha e do designer Cláudio Pinheiro.

Numa sala de paredes e chão preto, as obras de arte e as peças de design de interiores interagem entre si. "Todas as peças têm um espaço muito próprio e o desafio que fizemos foi tirar os artistas da sua zona de conforto, que são as galerias, que são os museus, e metê-los num sítio onde vão interagir com peças de design nossas. Queremos mostrar que as peças podem coabitar" explica Ricardo Figueirinha, criador da Omnu e curador da Artnom.

Os fundadores Ricardo e Cláudio contam ao DN que já costumavam explorar as cores na sua mobília, acabando por criar peças de mobiliário fora do comum. Os dois queriam dar visibilidade a artistas não agenciados - ou que de momento não estivessem agenciados - e até de galerias. Assim, os curadores juntaram-se a Maria João Soares e decidiram dar espaço para obras de arte no seu próprio showroom.

Cláudio Pinheiro, Maria João Soares e Ricardo Figueirinha, mentores da exposição. © Leonardo Negrão/Global Imagens

A escolha dos móveis ficou ao critério de Cláudio Pinheiro, que tentou criar uma sintonia com as peças dos artistas. "Tinha de ter uma peça que funcionasse visualmente com a peça do artista. E até foi engraçado, porque não foi forçado nem da parte do artista, nem das nossas peças. As coisas acabaram por se fundir de uma forma bastante coerente. Quase como que por magia as coisas conseguiram coordenar-se", indica.

Os artistas

Os painéis de papel pintados de Ana Catarina Fragoso estão expostos numa das paredes da sala ao lado de uma poltrona. As duas peças combinam e quase têm as mesmas tonalidades. O trabalho da artista faz parte de um painel que tem cinco páginas, mas só duas estão expostas. "Como começo de um detalhe pequeno para um detalhe pequeno, não faz confusão que não esteja o painel todo. A ideia é representar a paisagem estando próxima dela e não afastada dela." explica.

A peça de María Renée encontra-se por si só. Com o nome, Álamo, é feita de vidro e baseada nas telhas do telhado da casa onde Dona Francisca, nascida na aldeia de Álamo no Algarve © Leonardo Negrão/Global Imagens

Já a peça de María Renée encontra-se por si só. Com o nome, Álamo, é feita de vidro e baseada nas telhas do telhado da casa onde Dona Francisca, nascida na aldeia de Álamo no Algarve, costumava fazer pão com as irmãs. María Renée costumava frequentar a casa da Dona Francisca e utilizava as telhas da casa como molde para a escultura, conta.

Ricardo Maia tem duas peças expostas no Artnom. Uma delas, feita com 27 bandeiras brasileiras. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Já Ricardo Maia tem duas peças expostas no Artnom. Uma delas, feita com 27 bandeiras brasileiras, teve duas fontes de inspiração: as notícias do Brasil em 2020 e uma música de Caetano Veloso. "Com essas duas inspirações resolvi cortar, e reinventar com a bandeira do Brasil." A outra peça de Ricardo está exposta na montra da galeria e foi pensada exclusivamente para a Artnom, usando corda de tecido.

No centro da exposição encontra-se a peça Blackbox, de Pedro Palma. © Leonardo Negrão/Global Imagens

No centro da exposição, encontra-se a peça Blackbox de Pedro Palma. Utilizando o vidro e uma caixa de maneira, esta pretende passar a ideia de fotografia e visão. A caixa de madeira representa o que não consegue ser visto. Para o criador esta exposição lança uma discussão sobre a funcionalidade dos móveis. "Até que ponto o móvel é funcional ou não? Também discutimos a funcionalidade dos objetos e sinto que neste espaço os objetos são muito singulares, não são móveis comuns."

