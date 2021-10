Artista do Bolshoi morre em palco durante uma ópera

Um artista do famoso teatro Bolshoi morreu em palco num acidente durante uma mudança de cenário, anunciou a companhia russa.

O acidente ocorreunuma apresentação de Sadko, uma ópera do século XIX do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov.

"A atuação foi interrompida de imediato e foi pedido à audiência que saísse", disseram os serviços de imprensa do teatro, citados pela agência Interfax.

O Comité de Investigação de Moscovo disse em comunicado estar a investigar a morte de um artista do sexo masculino de 37 anos. Mais tarde foi identificado como Yevgeny Kulesh, com os media locais a dizer que estava no teatro desde 2002.

O artista terá morrido esmagado por uma parte do cenário, depois de ter ido para o lado errado durante o momento em que a peça descia, tendo ficado preso. Terá morrido ainda antes da chegada da ambulância.