Arquiteto indiano Balkrishna Doshi morre aos 95 anos

O arquiteto Balkrishna Vithaldas Doshi, discípulo de Le Corbusier e primeiro indiano laureado com o prémio Pritzker, em 2018, morreu na terça-feira, aos 95 anos, na Índia, anunciou a família e o comité do galardão internacional.

O ateliê Sangath, em Ahmedabad, dirigido por uma das suas netas, que anunciou a morte, dedica-se à conservação e divulgação da sua obra, que teve sobretudo impacto na Índia e no mundo a partir de 1950, destacou o comité do Pritzker, num comunicado a enaltecer o seu trabalho.

Por seu turno, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também sublinhou a obra de "um arquiteto brilhante e notável construtor de instituições".

Pioneiro da arquitetura modernista e fervoroso defensor da habitação digna para as classes sociais mais pobres, Balkrishna Doshi nunca obteve um diploma oficial da sua profissão, mas formou-se junto do lendário arquiteto francês de origem suíça Le Corbusier (1887-1965), cuja influência foi uma inspiração para toda a vida.

Doshi empenhou-se na criação de um estilo que juntava os cânones do modernismo, as formas locais da arquitetura ancestral, e os modelos de habitação social com materiais duráveis.

Entre os projetos que realizou contam-se conjuntos habitacionais em Aranya e em Indore, e o edifício da escola de gestão e comércio em Bangalore, na Índia.