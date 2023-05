Arco Lisboa regressa com mais galerias

Entre os dias 25 e 28 de maio, a Cordoaria Nacional, em Lisboa, vai receber a 6ª edição da feira de arte contemporânea Arco Lisboa. O dia 25 de maio será exclusivamente para colecionadores e profissionais e as portas estarão abertas ao público em geral entre sexta, 26 de maio, e domingo, dia 28.

Este evento está a ser organizado pela IFEMA MADRID, a Instituição de Feiras de Madrid, e pela Câmara Municipal de Lisboa. Nesta edição a organização aumentou a oferta de galerias de arte para um total de 86 galerias de 23 países. A feira organiza-se em três áreas: o Programa Geral, composto por 55 galerias, e as secções com curadoria, Opening Lisboa, com 23 galeiras e África em Foco, composta por oito galerias.

Segundo a organização, "a feira internacional de arte contemporânea apresentará a atualidade artística portuguesa num amplo diálogo com a arte espanhola e europeia, bem como com uma seleção criteriosa de artistas africanos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao longo deste sábado, dia 27 de maio, a entrada para jovens até aos 25 anos será gratuita.