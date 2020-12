Apresentadora Ellen DeGeneres revela que tem Covid-19

"Quero que todos saibam que testei positivo à Covid-19. Felizmente, estou a sentir-me bem ", disse DeGeneres no Instagram. "Qualquer pessoa que tenha estado em contato próximo comigo foi notificada."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ellen DeGeneres (@theellenshow)



Em setembro, DeGeneres abriu a nova temporada de seu programa com um pedido de desculpas devido às acusações sobre uma cultura de local de trabalho tóxica sob sua supervisão no Ellen DeGeneres Show.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

DeGeneres, de 62 anos, foi uma das primeiras estrelas da televisão a revelar publicamente a sua homossexualidade, enquanto era estrela da sitcom "Ellen".

A apresentadora junta-se a nomes como Madonna, Tom Hanks, Idris Elba e Amitabh Bachchan entre as estrelas do entretenimento que já foram infetadas com Covid-19.

Os Estados Unidos já contabilizam mais de 15 milhões de casos confirmados de covid-19 e 290.000 mortes.