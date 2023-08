Apresentador brasileiro Faustão internado nos cuidados intensivos. "Encontra-se estável"

O apresentador brasileiro Faustão, de 73 anos, está internado nos cuidados intensivos do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, devido a uma insuficiência cardíaca. Faustão foi internado a 5 de agosto, mas só agora a informação foi divulgada.

De acordo com um comunicado do hospital, citado pela imprensa brasileira, o apresentador de televisão está internado há cerca de duas semanas nos cuidados intensivos "para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca".

"Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", refere a nota do hospital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o site G1, Faustão deixou, no passado mês de junho, a apresentação do seu programa na Band, um ano e meio depois de ter assumido a condução do formato. Na altura, a estação de televisão afirmou, que, "em comum acordo", o apresentador Fausto Silva deixaria o programa em nome próprio no segundo semestre. O filho João Guilherme e a apresentadora Anne Lottermann passaram a ser os anfitriões do programa.

Em 2021, recorde-se, Faustão deixou a Globo, onde esteve mais de 30 anos - canal onde apresentou o "Domingão do Faustão" - para mudar-se para a Band.