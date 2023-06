Aprender a ver com o Sr. Hulot

Toda a gente conhece o Sr. Hulot. Até quem vê mal ao longe o distingue pelo recorte da sua figura muito elegante: chapéu na cabeça, gabardina bege, calças largas e um enorme guarda-chuva preto. O Sr. Hulot, coisa difícil nos tempos que correm, não se parece com ninguém: é apenas parecido com ele próprio." Assim começa o livro O Guarda-Chuva do Sr. Hulot, evocando uma personagem e a sua silhueta inconfundível, singularíssima, que entra no mundo contemporâneo através da escrita apurada de Suzana Ramos e da doçura das ilustrações de Cátia Vidinhas. Um livro infantil? Em princípio, sim. Mas sobretudo um livro para se ler - e ver - com o adulto que precisa de reencontrar uma qualquer expressão de gentileza nos dias que correm (correm mesmo!), recordando ou descobrindo uma das mais amadas personagens do cinema, concebida por Jacques Tati, esse Sr. Hulot de carne e osso.

À conversa com o DN, a autora Suzana Ramos fez questão de sublinhar a importância de trazer à página uma figura ímpar, quando tudo na paisagem social concorre para uma padronização da experiência e aparência humanas: "Vivemos num tempo em que os miúdos sofrem para serem todos iguais: querem assemelhar-se aos seus pares, ter as mesmas coisas, os mesmos jogos, vestir-se da mesma maneira... E esta uniformização é assustadora, porque quem se situa fora disso acaba por estar um pouco sozinho. Acho então que é bom que haja na literatura uma personagem, vinda do cinema, que não se parece com ninguém. Neste caso, uma personagem que nunca cresceu, um adulto-criança muito especial."

Apareceu pela primeira vez no filme As Férias do Senhor Hulot, em 1953. A partir daí, os seus modos delicados, o seu cavalheirismo anacrónico que choca com as linhas retas do mundo moderno, tornaram-se traços de caráter essenciais para explorar uma sociedade em perda, deslumbrada com o avanço tecnológico e esquecida dos prazeres mais simples. Em particular, esquecida da inocência infantil. É por isso que o retrato do filme seguinte, O Meu Tio (1958), com Monsieur Hulot a "salvar" o sobrinho da pasmaceira futurista da sua casa moderna, tem tudo para inspirar aqueles que procuram um pouco de ar fresco e uma forma afável de resistência.

Foi precisamente esse filme que despertou na autora um desejo de recuperar uma figura antiga e intemporal. "Revi há dois ou três anos O Meu Tio, com a minha filha. E depois desse novo visionamento fiquei com muita vontade que aquele filme pudesse ser também uma outra história. Pensei em trazer o Sr. Hulot para os nossos dias, para uma cidade que não tivesse de ser necessariamente Paris, e sendo uma personagem muito silenciosa e identificável pelos elementos da sua silhueta, peguei no adereço do guarda-chuva - que anda sempre com ele - para desmontar a palavra, no fundo, fazer um jogo de palavras", conta-nos.

O Guarda-Chuva do Sr. Hulot é então a história de um objeto indissociável do seu carismático proprietário. Seguimos o percurso e as diversas funções desse guarda-chuva, que a certa altura pode ser um guarda-conversas ou um guarda-bengala, quando não é um ótimo guarda-sol. Há outras variações do termo, mas o que importa é o que cada uma delas significa no seu contexto e dentro de um livro que fala também da atual incerteza meteorológica das estações do ano e de uma guerra que se lê nas páginas do jornal. Sim, o jornal em papel.

Apesar de abordar estas questões, não se trata de um livro que tenta passar mensagens. "A literatura infantil é uma literatura que muitas vezes está cheia de moral mas tem falta de valores. São coisas diferentes", diz Suzana Ramos, referindo-se ao que separa a transmissão de ensinamentos da transmissão de formas de estar e de ideias em desuso. Para a autora, é importante voltar àquela espécie de lentidão saudável que Hulot representa: "Hoje em dia fala-se muito de défice de atenção, hiperatividade... Acho que isso está muito relacionado com a velocidade da imagem. As crianças passam horas nos tablets, convivem com o lixo digital, tudo é frenético! Ou seja, os tempos visuais são frenéticos, não permitem reparar nem pensar. E isso vai ter consequências graves, porque vai fazer com que se perca o espírito crítico." Isto a propósito de um pensamento verbalizado do Sr. Hulot: "É preciso reparar, não apenas ver".

Suzana Ramos, que assina aqui o seu quarto livro, tem também experiência como editora, sendo de destacar a sua passagem pelas Edições 7O, onde foi responsável por várias publicações de cinema. "Modéstia à parte, sinto que editei coisas que faziam falta, e algumas correram mal [ao nível das vendas]. O cinema é sempre um mercado de nicho, que exige uma certa coragem editorial", diz-nos. Importa resistir, como o Sr. Hulot.

O Guarda-Chuva do Sr. Hulot

Suzana Ramos (texto) e Cátia Vidinhas (ilustração)

Minotauro

32 páginas

