Serenamente, Bud (à direita na imagem) vai tomando conta de Austin Butler...
Cultura

'Apanhado a Roubar'. Uma celebração cinéfila de Nova Iorque

Três anos depois de ter interpretado Elvis Presley, Austin Butler é a estrela de 'Apanhado a Roubar', uma evocação realista e surreal de Nova Iorque com a assinatura inconfundível de Darren Aronofsky.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

