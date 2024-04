Aos 88 anos, atriz de Harry Potter é o rosto da nova campanha da Loewe

Maggie Smith, de 88 anos, apresenta dois looks para campanha com fotografias do alemão Juergen Teller. Numa das fotografias divulgadas no Instagram da marca é possível ver a atriz sentada no sofá com um vestido preto e branco de gola alta e uma pequena bolsa Loewe Paseo. Noutra vê-se Maggie Smith com um casaco de pele sintética e uma bolsa Puzzle exclusiva da Loewe.