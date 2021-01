No princípio era um rosto assustado. Aquele da rapariga de A Bruxa (2015), em que a família é ameaçada pela magia negra que emana da presença dela. Esse filme de Robert Eggers sobre a feitiçaria na Nova Inglaterra dos anos 1630 foi a rampa de lançamento para Anya Taylor-Joy, a rapariga de olhos grandes que condensam, ao mesmo tempo, um estranho sortilégio e o terror de compreender o seu desígnio. Os mesmos olhos que depois, em Fragmentado (2016), de M. Night Shyamalan, davam conta de outra forma de espanto ao testemunhar o fenómeno das múltiplas personalidades de James McAvoy - aí ela é uma das jovens raptadas pelo protagonista e a única capaz de criar empatia com o "monstro". Um mistério com pestanas largas que se prolongou na sequela Glass (2019), aperfeiçoou na série Peaky Blinders e ganhou uma nova dimensão com a personagem genial de Beth Harmon na minissérie Gambito de Dama, o palco definitivo do seu êxito como atriz, que passa por esses olhos atentos às jogadas de xadrez e com sombras difíceis de interpretar.

Na minisérie da Netflix, Gambito de Dama.