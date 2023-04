António Ribeiro Telles debuta hoje na Feira de Sevilha

Foi na Gala da Tauromaquia, numa cerimónia a que não faltaram destacadas figuras da festa brava, que Morante de la Puebla recebeu das mãos do maestro António Ribeiro Telles um prémio em reconhecimento da sua carreira e de uma temporada incrível que se encerrava no final do ano passado (uma centena de corridas num ano em que celebrava os 25 anos de alternativa). E sabendo nessa ocasião do sonho antigo do cavaleiro português de tourear em Sevilha, logo ali o desafiou a juntar-se-lhe na Real Maestranza na temporada seguinte.

O acordo selado nessa noite de dezembro, que permitiria a ribeiro Telles cumprir a promessa feita ao pai, mestre David, há muitos anos, cumpre-se agora, para felicidade de ambos e do público que vai poder desfrutar desta estreia tão adiada.

Hoje, na Feira Taurina de Sevilha, uma das do "grande slam" da tauromaquia mundial, que arrancou neste mês e se prolonga até 1 de maio com 14 touradas consecutivas que reúnem os melhores toureiros do mundo, o maestro António Ribeiro Telles entra na arena como convidado de Morante - que acaba de protagonizar um momento de luxo na praça de Sevilha (leia aqui a crónica original, também publicada no DN).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O matador espanhol Morante de la Puebla a receber do maestro António Ribeiro Telles a menção honrosa pela temporada com 100 corridas, aos 25 anos de alternativa, na Gala da Tauromaquia, em dezembro de 2022. © Miguel Alvarenga e Farpas

Conforme adianta a PróToiro, "apesar da sua veterania", esta é a praça de toiros que "faltava no percurso artístico de António Ribeiro Telles, aonde vai levar a arte e o perfume do toureio equestre português". Será uma corrida mista, com o cavaleiro português a enfrentar um toiro de Passanha, com os matadores Morante de la Puebla, Cayetano e Ginés Marin, estes frente a toiros de El Torero.

"Portugal está representado na Feira de Sevilha deste ano pelos cavaleiros Rui Fernandes, António Ribeiro Telles, o rejoneador Diego Ventura, que tourearam no passado domingo, e um touro da ganadaria Passanha",, revela a PróToiro.