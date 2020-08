Antonio Banderas está infetado com covid-19

António Banderas distinguido com Prémio Nacional de Cinema de Espanha

Antonio Banderas testou positivo para a covid-19, anunciou o ator espanhol no Twitter, precisamente no dia em que completou 60 anos.

"Quero tornar público que hoje, 10 de agosto, sou forçado a comemorar o meu 60.º aniversário cumprindo uma quarentena depois de ter testado positivo para a doença covid-19, causada pelo coronavírus", escreveu na rede social.

Banderas destacou que está "relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que o normal" e espera recuperar "o mais rapidamente possível após indicações médicas". "Espero que [as recomendações] me permitam superar o processo infeccioso de que sofro e que está a afetar tantas pessoas em todo o planeta", acrescentou.

"Vou aproveitar este isolamento para ler, escrever, descansar e continuar a fazer planos para começar a dar sentido aos meus recém-libertados 60 anos, aos quais chego cheio de entusiasmo", concluiu.