Anti-heroína punk

E se nesta semana em que chega às salas a nova animação da Pixar, Elemental, pusermos os olhos em Nimona? Os dois títulos na mesma frase ajudam a apontar a ironia: Nimona era originalmente uma produção da Blue Sky, cujo encerramento em 2021 pela Disney, após a aquisição da Fox (estúdio-matriz da Blue Sky), terá sido motivado pela forma como o filme aborda os temas queer. Que forma? Orgânica e explícita, ao contrário das recentes tentativas desajeitadas da própria Disney que, ao tocar nesses temas, quase sempre escorrega na banana do politicamente correto antes de conseguir alcançar qualquer efeito natural. Dir-se-ia que o que falta a essas novas narrativas é a capacidade de ir além de um simples programa de representatividade, criando personagens que, em vez de "representarem" algo, tenham algo de único.

Nimona, a personagem titular desta animação que teve direito a um final feliz ao ser resgatada pela Annapurna Pictures, distingue-se precisamente pela sua singularidade múltipla: é rebelde, divertida, ostenta um cabelo cor-de-rosa, é especialista em caos e dotada em metamorfose. Pode transformar-se, num estalar de dedos, em gorila, baleia, cavalo, criança fofinha, hipopótamo, dragão... Como dizem os americanos: you name it. Não se sabe exatamente de onde é que ela vem, mas sabe-se que habita um reino medieval futurista onde um cavaleiro incriminado pela morte da rainha se torna o vilão mais procurado - o companheiro perfeito para alguém que só precisa de libertar doses monumentais de energia em traquinices.

Com a voz de Chloë Grace Moretz, Nimona apresenta-se na maior parte do tempo como uma adolescente punk a tentar ligar-se ao cavaleiro fugitivo na medida da sua condição de corpo marginal. E é aí que esta animação frenética de Nick Bruno e Troy Quane (a dupla de Armados em Espiões), adaptada da banda desenhada homónima de Noelle Stevenson, vinga enquanto conto de fadas virado do avesso, trocando o tradicional romance de príncipe e princesa por dois cavaleiros gays e uma miúda que não se conforma com a aparência que a sociedade lhe exige. A diferença entre eles está na atitude: enquanto o tal fugitivo, para além de provar a sua inocência, procura aceitação, ela está pronta a partir a louça toda como linguagem de conduta própria.

Não é que haja aqui uma grande novidade no modo como se desenvolve a questão universal do "monstro à espreita" - a dada altura, talvez venha à memória a personagem do Sem Rosto, numa das cenas mais impressionantes de A Viagem de Chihiro, que no caso se mistura com a referência de Godzilla... Mas Nimona atinge, de facto, um pico comovente, traduzindo a soma da ação do filme num sólido bloco emocional, qualquer coisa que ressoa ao encontrar expressão justa nas imagens. Trata-se de uma dimensão de autenticidade que passa também pela animação híbrida 2D-3D, com as suas texturas e geometrias adequadas ao registo simultâneo da tradição e modernidade, subjacentes à ideia de um mundo medieval futurista. No mínimo, um cenário apelativo para uma anti-heroína levada da breca.

