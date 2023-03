Este é um álbum para redescobrir a multifacetada riqueza do trabalho de uma admirável fotógrafa contemporânea: conhecida sobretudo como retratista de celebridades do mundo do espectáculo, em particular da música e do cinema, Annie Leibovitz é, afinal, uma observadora metódica da condição humana, sempre atenta à fascinante diversidade dos seus protagonistas.