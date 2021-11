André Carrilho vence cinco prémios de ilustração na China. Um com cartoon publicado no DN

Ilustrador André Carrilho distinguido com cinco prémios, dois deles devido a trabalhos publicados no DN

André Carrilho vence prémio no World Press Cartoon com caricatura publicada no DN

André Carrilho vence Prémio Nacional de Ilustração com "A menina com os olhos ocupados"

O ilustrador português André Carrilho venceu o Grande Prémio da competição internacional ​​​​​​​Hiii Illustration 2020, na China, com o livro para a infância "A menina com os olhos ocupados", anunciou esta quarta-feira a organização.

O Hiii Illustration é uma competição internacional que acontece anualmente desde 2012, reconhecendo o trabalho de autores e ilustradores de todo o mundo com prémios setoriais nas categorias de livro infantil, editorial, publicidade e obras não publicadas, e, acima deles, um Grande Prémio.

André Carrilho venceu o prémio na categoria de melhor livro infantil e ainda o Grande Prémio da oitava edição do Hiii Illustration com a obra "A menina com os olhos ocupados", lançado no verão de 2020 pela Bertrand Editora.

À agência Lusa, André Carrilho explicou que o prémio não é monetário, mas trará mais visibilidade ao seu trabalho e ao livro no mercado oriental.

"A menina com os olhos ocupados", com o qual André Carrilho ganhou o Prémio Nacional de Ilustração 2020, está editado em Espanha, Itália, Turquia, Coreia do Sul e Indonésia.

Na oitava edição dos prémios Hiii Illustration, André Carrilho recebeu ainda outros três prémios, mas na categoria editorial: Um prémio de júri com um 'cartoon' publicado no Diário de Notícias e dois prémios de mérito com uma capa para a revista municipal Lisboa e um 'cartoon' para a capa da revista New Statesman.

Segundo a lista de premiados divulgada pela organização, além de André Carrilho há outros três autores portugueses que receberam prémios de mérito.

Fatinha Ramos recebe um em editorial, por uma ilustração para o New York Times, e um em publicidade sobre uma campanha institucional de promoção da leitura na Flandres, Bélgica, onde a autora vive.

João Vaz de Carvalho recebeu um prémio de mérito em editorial com a obra "O dragão" e Sandra Sofia Santos um de mérito em livro infantil por causa das ilustrações para o livro "A aldeia verde e vermelha", escrito por Paulo Morais.

A esta oitava edição concorreram 3.899 trabalhos de ilustração, desenho e cartoon de mais de 60 países.

A competição Hiii Illustration é uma iniciativa da plataforma Hiii International Institute of Ideas, sediada na China.