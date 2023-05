Diz-se que é uma nova estirpe de cinema francês. Filmes pós-pós-millenials. Depois de Titane, Cannes voltou a gerar um novo caso: Rodeo, de Lola Quivoron, um dos casos do Un Certain Regard do ano passado. A realizadora, vinda das curtas, visual e atitude radical, tornou-se numa celebridade instantânea, sobretudo quando defende com unhas e dentes esta história meta feminista passada nos bastidores das corridas de motorizadas ilegais.

Rodeo é então uma espécie de convite secreto a uma contracultura: asfalto, cheiro a óleo, velocidade e independência feminina. Tudo a partir de um corpo de uma jovem selvagem: Julia, apaixonada pela velocidade em cima de uma motorizada e a contas com a integração a num grupo de corredores marginais de motos. Às tantas, a sua existência de fora-da-lei é alavancada pelo chefe do grupo. Entre a tragédia a pairar pelo excesso de velocidade, Julia será sempre um corpo a reclamar o seu lugar. Neste mundo de energia ruidosa, pensamos em Mad Max e em westerns urbanos, mas também precisamente em Titane, de Julia Ducournau, conforme a realizadora admite numa conversa em Paris.