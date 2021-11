And Just Like That..., o novo capítulo de O Sexo e a Cidade estreia em dezembro

A série original da HBO And Just Like That....., o novo capítulo da série O Sexo e a Cidade, do produtor executivo Michael Patrick King, acompanha Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda(Cynthia Nixon) e Charlotte(Kristin Davis) enquanto elas percorrem a jornada que as leva da complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos para a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade aos 50 anos.

A série inclui os membros do elenco anteriormente anunciados Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Os produtores executivos são Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. A lista de argumentistas inclui Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A série da HBO O Sexo e a Cidade foi criada por Darren Star e é baseada no livro com o mesmo nome da autora Candace Bushnell.