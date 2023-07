Amor pelos Arctic Monkeys voltou a levar multidão ao NOS Alive

Os Arctic Monkeys, cabeça de cartaz do segundo dia de festival NOS Alive, apostaram num alinhamento que vai desde as suas canções mais antigas às mais recentes do álbumThe Car, lançado no ano passado. Com todas elas, o público foi ao rubro acompanhando Alex Turner letra por letra.

A banda atacou imediatamente o palco com Sculptures Of Anything Goes e foi com um aceno rápido e quase tímido no final do primeiro tema que Alex Turner foi avançando pelas canções da banda britânica.

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, Crying Lightning, Fluorescent Adolescent, There'd Better Be a Mirrorball e 505 fizeram parte do repertório apresentado no Passeio Marítimo de Algés. "Que público lindo Lisboa, obrigado do fundo dos nossos corações", afirmou, a determinada altura, Alex Turner.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

À medida que a atuação avançava, também passava sobre a plateia um nevoeiro que ajudou a completar a mística dos Arctic Monkeys.

Alex Turner, vocalista dos Arctic Monkeys © Rita Chantre/Global Imagens

Com a atuação terminada e quase todas as luzes desligadas, Alex Turner não resistiu ao encore e foi com "Lisbon, I wanna be yours" que seguiu para a música da banda com este nome. I Bet You Look Good on the Dancefloor e R U Mine? completaram este encore que o vocalista parecia querer que não acabasse.

A festa excêntrica e sensual de Lil Nas X

O relógio já marcava a 1.30 hora da madrugada quando Montero Lamar Hill, também conhecido como Lil Nas X, subiu ao palco com um atraso de 15 minutos, devido à montagem das figuras enigmáticas e insufláveis que decoravam o palco. Apesar da hora tardia e do cansaço que já se fazia sentir, o cantor americano, que se estreou a atuar em Portugal, levou o público ao rubro com a sua sensualidade e excentricidade.

© Rita Chantre / Global Imagens

Acompanhado de dezenas de bailarinos vestidos de branco, uma peruca loira e corpete dourado, arrancou com um dos seus êxitos bem conhecidos: Montero.

Batty Boy, Scoop, Dead Right Now, Lost in the Citadel e Panini foram outras das músicas que o cantor americano tocou durante a sua atuação.

Na música Old Town Road, Lil Nas X apareceu em palco montado num cavalo branco. Animais místicos em tons de prateado e dourado não faltaram na atuação. Até cobras a touros estiveram no palco NOS.

© Rita Chantre / Global Imagens

Depois de três músicas, o cantor norte-americano rasgou as calças. "Desculpem, eu tenho buraco nas calças. Eu juro que não fiz de propósito", comentou numa das poucas interações com o público. Para a segunda parte do concerto, Montero trocou de roupa para um conjunto ainda mais espampanante: tanga azul com um touro com brilhantes e botas azuis a condizer.

"I want someone love me" cantou Lil Nas X, levando rapidamente a milhares de vozes a juntarem-se, terminando a música com beijo a um dos seus bailarinos.

Para o grande final, começou com a remix com o tema Beat, de Micheal Jackson, que rapidamente se transformou em Industry Baby com direito a palmas, festa e até uma lap dance de um dos bailarinos.

Lizzo: Um furacão de amor próprio

Foi no NOS Alive que Lizzo fez a sua estreia absoluta em Portugal e com ela trouxe dança e amor-próprio. Com várias coreografias e músicas que fazem o corpo quase que mexer sozinho, até aqueles que poderiam ser indiferentes a Lizzo não ficaram quietos.

Lizzo © Rita Chantre/Global Imagens

Tempo, About Damn Time, Truth Hurts e Good as Hell, foram algumas das canções que Lizzo cantou e dançou durante uma hora. Com vários momentos para relembrar o amor-próprio, ao introduzir a canção Special Lizzo incentivou o público a relembrar-se que era especial.

Nesta atuação não pôde faltar a flauta transversal que tanto caracteriza Lizzo. A cantora americana de 35 anos aprendeu a tocar a flauta em criança e agora toca-a nos seus espetáculos. Além da dança, Lizzo ainda mostrou o poder da sua voz em Jerome e Yellow da banda Coldplay. "Vou cantar uma música de uma das minhas bandas preferidas, os Coldplay. Até dei o nome Coldplay a uma das canções do meu álbum", afirmou a cantora referindo-se ao seu quarto álbum de estúdio, Special.

A cantora levou tempo para ler todos os cartazes que estavam na plateia, incluindo um que dizia "sou aniversariante". Lizzo cantou os parabéns e pediu para que "alguém diga ao presidente ou rainha de Portugal que já não é Lisboa, é Lizzabon (uma mistura entre Lisbon e Lizzo)":

Girl in Red: hino LGBTI+ que moveu jovens corações

© Rita Chantre / Global Imagens

Enquanto Idles estava a acabar a sua atuação no Palco NOS, a tenda do palco Heineken começou a encher. Com cartazes e bandeiras da comunidade LGBTI + na mão, milhares de jovens esperam ansiosamente que a norueguesa Marie Ulven, também conhecida como Girl in Red, subisse ao palco.

A artista norueguesa esteve em digressão juntamente com Taylor Swift e estreou-se esta sexta-feira em Portugal e no NOS Alive. De camisa branca, calças de ganga e guitarra na mão, abriu com o tema You Stupid Bitch, seguido de Body and Mind e Girls, acompanhada de um coro de milhares. "É muito fixe estar aqui. É a minha primeira vez em Portugal", disse a cantora.

Durante a sua atuação, não faltou a promoção ao álbum que saiu esta sexta-feira Speak Now de Taylor Swift. We fell in love in october , October Passed Me by, I"ll Call You Mine e Serotonin foram outras das canções que fizeram parte da atuação.

© Rita Chantre / Global Imagens

Marie Ulven ainda aceitou um ursinho de um fã e uma bandeira LGBTI+ que ficou enrolada à sua volta durante a música Midnight Love.

"Estão cansados?", perguntou à plateia e a resposta foi automática: "Não." Girl In Red queria preparar o público para a energia que iria seguir, contando que nos Estados Unidos a música Bad Idea, levou sempre a moshpit. Durante essa mesma canção, a norueguesa tentou fazer crowdsurfing e a primeira tentativa não correu bem. "Acho que fazer isto nos anos oitenta era diferente porque não havia telemóvel", comentou.

Foi no final do concerto com a música I wanna be your girlfriend, com um público que sabia a letra da música na ponta da língua, que voltou a tentar crowdsurfing. "Vamos fazer o maior crowdsurfing . Guardem os telemóveis", disse. Desta vez a missão foi cumprida. Passou pelo público e chegou ao final da tenda.

O Passeio Marítimo de Algés vai receber hoje, o terceiro e último dia de festival, Sam Smith, Queens of the Stone Age e Machine Gun Kelly, na sua estreia em território português.