Receber um sms do namorado dos tempos da universidade a dizer "foge" e reagir de imediato, ou seja, pegar no carro, ir para o aeroporto, apanhar o primeiro avião para Nova Iorque e encontrar-se com ele. Uma loucura que acontece em Run, a série da HBO com produção de Vicky Jones e Phoebe Waller-Bridge, cúmplices de Fleabag, um dos grandes fenómenos da ficção televisiva nos últimos anos. Merrit Wever e Domnhall Gleeson são os protagonistas desta mistura de drama, thriller e, sobretudo, comédia sexual dos novos tempos.

O DN já viu os primeiros episódios desta série que nos faz pensar sobre o fascínio que podemos ter sobre os romances liceais e universitários que ficaram pelo caminho. Vicky Jones imaginou um improvável casal que se encontra numa fase das suas vidas de trintões após um pacto da juventude que permite um reencontro. Gleeson é um bem-sucedido speaker de autoestima, enquanto Merrit é uma dona de casa algo frustrada e desapaixonada do seu marido. A ideia é ambos encontrarem-se num comboio a partir de Nova Iorque para Chicago.