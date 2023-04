Almeirim esgotou, em dia de acontecimento: a alternativa de Mara

Quando o clarim soou este domingo 2 de abril na praça de toiros de Almeirim e romperam as cortesias, houve um sonho tornado realidade. Anos de luta sem perder a esperança tinham o bom porto a escassos minutos, Mara iria ser cavaleira de Alternativa. Uma praça completamente esgotada quis ser testemunha de tão nobre acontecimento! Luís Rouxinol pediu autorização ao diretor de corrida e cedeu à menina de Almeirim o seu primeiro ferro comprido e uma ovação rotunda fez-se ouvir nas bancadas, uma nova página da história da sua vida e da tauromaquia iria começar naquele momento.

Como disse anteriormente Almeirim esgotou, Almeirim neste momento é um verdadeiro caso de sucesso da Tauromaquia em Portugal. Estão de parabéns a Santa Casa da Misericórdia local, a gestão da praça que é levada a cargo por Rui Bento Vasques e todos os que têm sido assíduos espectadores das corridas, contribuindo para que 655 famílias carenciadas deste concelho vejam as suas vidas melhoradas através da receita que gera um espetáculo desta índole, ontem foram 48.204,93€. Olé!

O toiro da alternativa tinha o ferro Passanha, dava pelo nome de "Tratado", marcado com o 2 nos costados e o 8 na espádua. Toiro baixo, composto de cara, reunido, um taco, foi anunciado com 510 kg. Quanto ao comportamento foi nobre, teve classe, o toiro quase perfeito para uma cerimónia destas.

Mara Pimenta cravou um bom comprido a iniciar a sua lide, rematando por dentro de forma toureira. Mais um comprido se seguiu e partiu para uma série de curtos de boa nota, a novel cavaleira de alternativa tentou sempre fazer as coisas a preceito, conseguindo bons momentos de toureio na arena da sua terra. Houve boa brega, desplantes na cara do toiro, o público gostava do que via não lhe regateando palmas e carinho. Destaque maior para o quarto ferro e o palmo com que encerrou esta sua lide de cavaleira profissional. Parabéns Mara!

Saltou para a pega António Queiroz e Melo dos Amadores de Santarém, na primeira tentativa recebeu bem o toiro mas um derrote lateral tirou o forcado. Na segunda tentativa, recebeu mais em curto, encheu-lhe a cara e a pega foi consumada.

Da ganadaria Santa Maria foi o segundo a romper praça, era uma estampa de toiro, bem armado, reunido, negro listão de capa, estava marcado com o Nº 67 pesando na balança da praça 540 kg. Toiro sério, reservado que acabou por não romper...

Luís Rouxinol realizou uma lide de um grande senhor das arenas! Tapou defeitos ao oponente, limou arestas, deu-lhe a volta, lide de muito querer e saber. Cravou dois grandes compridos, levando o toiro toureado com o cavalo de saída, rematando assim as sortes. Nos curtos foi senhor de uma brega exímia, escolhendo terrenos, tentando tirar o toiro da querença que era nos médios, assim meio "emplazado" e altivo. O de Pegões cravou ferros de grande nota, mostrando autoridade ao oponente, lide intensa sem muito floreados mas sempre muito ligada ao oponente para não deixar pensar muito. Já com o toiro mais entregue rematou a sua atuação com um palmo e um par de bandarilhas marca da casa ou seja, como mandam as regras.

Pelos Amadores de Coruche foi escolhido João Mesquita para bater as palmas ao toiro vindo dos campos de Évora, na primeira tentativa um forte derrote tirou o forcado e não foi concretizada a sorte. Novamente o João saiu decidido para o toiro, citou, recebeu bem e o grupo fechou, a destacar uma boa primeira ajuda.

Da Herdade dos Montezes, era o toiro de capa borralha, marcado com o ferro da ganadaria Condessa de Sobral, pesou 520 kg, tinha o nº 1 nos costados. Exemplar aleonado e de pelo "astracanado" no quarto dianteiro, estava gordo e rematado de carnes. Foi nobre, suave nas acometidas ao cavalo, meteu bem a cara nos capotes e teve a virtude de vir a mais durante a lide tomando a iniciativa de se arrancar para a sorte sempre que solicitado.

Ana Batista, teve uma lide bonita nesta sua passagem pela capital da sopa da pedra. Andou toureira nos compridos, abrindo os caminhos ao oponente, lidando de forma templada. Nos curtos a série foi perfeita, imprimiu graça toureira e bons conceitos de lide, cravou a preceito ferros de boa nota, rematando e bregando de forma exímia. A toureira sentiu o que fazia na arena, desfrutou e fez desfrutar os presentes.

João Manoel e Francisco Paulos, dos Amadores de Santarém, saltaram as tábuas para realizar uma pega de cernelha, algo demorada... mas resultou à primeira tentativa.

O da Casa Prudêncio abriu a segunda parte desta corrida, grande, 590 kg, negro de capa, com cara, um toiro! Estava marcado com o Nº 3, teve mobilidade para a carroçaria que apresentava, perseguia com emoção a montada, saiu para o ferro de vários sítios da praça mas sem a entrega desejada.

João Moura Jr. tapou defeitos e destacou as virtudes deste seu oponente vindo de Palhavã. Lide séria em que houve bons momentos de toureio a cavalo. Bem a receber de saída, em curto e com gosto. Cravou um bom comprido a abrir a sua atuação, nos curtos bonitas foram as preparações, ladeando na cara do toiro, deu distâncias, cravando de poder a poder. O segundo da série, teve um mérito acrescido, citou da porta dos curros de praça a praça, deixou vir o toiro e cravou um grande ferro, levando depois o toiro embarcado na rabada do cavalo. Rematou a lide com um bom ferro de palmo.

João Prates pelos Amadores de Coruche à primeira tentativa, toureiro a citar, bem a recuar trazendo o toiro, encheu-lhe a cara o grupo ajudou de forma coesa e a sorte foi concretizada.

O quinto tinha o ferro da ganadaria Jorge de Carvalho o nº 77, de 470 kg, o mais terciado da corrida. Tinha cara mas faltava-lhe remate. Foi manso, teve querença na porta dos curros depois do primeiro comprido e renegou a luta.

Marcos Bastinhas voltava a Almeirim, arena onde o seu pai tantas vezes foi feliz e triunfou, ainda me lembro daquele memorável triunfo numa corrida da Rádio Renascença, onde arrebatou o troféu em disputa. Por falar em arrebatar, ontem o Marcos também arrebatou os presentes com uma lide curta mas intensa. Foi buscar o toiro à porta dos curros, levou o mesmo embarcado no cavalo, deixando-o colocado para cravar o primeiro comprido. O segundo comprido foi de grande nota. Trocou de montada e o primeiro curto foi emocionante e brutal! Entrou pelo toiro dentro cravou de alto a baixo, o conclave explodiu e aplaudiu com entusiasmo mas o toiro que já tinha dito a sua condição... Um tanto ou meio intimidado, meteu-se na porta dos curros não querendo de lá sair. Bastinhas tentou uma e outra vez até que num gesto de raça toureira, resolveu o problema, se não investiu o toiro investiu o cavaleiro.

O toiro ficou na sua querença, o de Elvas foi para o outro lado da praça, citou, arrancou, cravou e saiu de tudo aquilo que ali de passou por uma nesga de terreno. O público meio atordoado com o acontecido ovacionou de pé. O cavaleiro rematou a lide no centro da arena, desmontado do cavalo com os presentes rendidos ao acontecido. Talvez tenha sabido a pouco ou talvez não...

Para fechar a atuação dos Amadores de Santarém Caetano Gallego, numa pega bonita e limpa à primeira tentativa.

Do campos do Baixo Alentejo veio o toiro com o ferro de Herdeiros de Varela Crujo, exemplar também ele um tanto ou quanto terciado de apresentação, listão de capa, marcado a fogo com 111 nos costado, sendo anunciado com 475 kg. Foi um toiro nobre, galopou com nobreza atrás do cavalo, meteu bem a cara nos enganos, teve classe mas teve o senão de vir a menos durante a lide.

Francisco Palha esteve soberbo nos compridos, bem a cravar e a rematar, um dos momentos altos da corrida foi o remate do segundo comprido. Nos curtos, o primeiro foi um bonito momento de bem tourear a cavalo rematando o mesmo ladeando na cara do toiro e passando por dentro. Mudou novamente de montada e a lide prosseguiu já sem a chama inicial mas houve sempre aqueles detalhes de toreria que só alguns detêm... Como aquele remate do segundo curto a levar o toiro embebido na montada e quase a deixá-lo chegar como de um capote de tratasse... Ou aquele quarto curto de boa nota.

Fechou a tarde no capítulo das pegas pelos Amadores de Coruche Tiago Gonçalves à primeira tentativa.

Em disputa por se tratar de um concurso de ganadarias estavam em disputa os prémios de Apresentação e Bravura, sendo os jurados os próprios ganaderos. Prémio de Apresentação: Casa Prudêncio e Prémio de Bravura: Condessa de Sobral.

Síntese da Corrida: Praça de Toiros de Almeirim - Lotação Esgotada

Corrida Concurso de Ganadarias a favor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim

Dirigiu a corrida José Soares sendo médico veterinário José Luis Cruz.

Ganadarias: Passanha, Santa Maria, Condessa de Sobral, Casa Prudêncio, Jorge de Carvalho e Varela Crujo.

Cavaleiros: Mara Pimenta que tomava a alternativa (volta); Luis Rouxinol (volta); Ana Batista (volta); João Moura Jr. (volta); Marcos Bastinhas (volta com chamada aos médios); Francisco Palha (volta)

Forcados: Amadores de Santarém: António Queiroz e Melo (volta) e João Manoel e Francisco Paulos de cernelha (volta), Caetano Gallego (volta). Amadores de Coruche: João Mesquita (volta), João Prates (volta), Tiago Gonçalves (volta).