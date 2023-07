Alive regressa a Algés a 11, 12 e 13 de julho

A organização do festival NOS Alive indicou, em conferencia de imprensa que o festival de 2024 irá realizar-se a 11, 12 e 13 de julho de 2024.



No balanço da edição de 2023 feito por Álvaro Covões, diretor do festival este domingo ao final da tarde, contou com a presença do presidente da câmara de Oeiras, Isaltino Morais que enviou recados ao Governo para a manutenção dos espaço do Passeio Marítimo de Algés como zona de festivais e desporto.



"Definitivamente queremos que este espaço seja para os grandes espetaculos e não só para o Alive. Em breve vai arrancar a construção de uma ponte [sobre os caminhos de ferro] e esepro que o Ministro das Infraestruturas possa dar um despacho para criar condicões para q defeinitivamente daqui, deste local, até a Cruz Quebrada seja dedicada aos espetaculos, espacos verdes e desporto", explicou



"Por estes dias Oeiras é o centro de Portugal. E o sucesso deste festival dá autoridade ao municipio para que este espaço seja para este propósito".



Álvaro Covões, diretor do festival, indicou que a edição deste ano teve 123 espetáculos e que, apesar de ainda não terem os números oficiais estimam que festival tenho sido visitado por 165 mil pessoas durante os três dias.

O responsável decidiu não anunciar nenhum artista para a próxima edição. "A última vez que o fizemos [Da Weasel] estivemos que esperar duas edições para tal acontecer [devido à pandemia do covid-19], por isso não vamos anunciar nenhum artista para a edição de 2024.