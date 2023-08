Alcochete, um dia 13 afortunado

«A genuína tradição alcochetana de "moços de forcado" tem origem na segunda metade do século XIX, fundamentalmente pela fama e valentia de "Carraças e Valentins" que perdurou até hoje! E, como dizia Artur Garrett... "Aqui os forcados nascem pelos regatos!"» *

Na tarde do passado dia 13 de agosto, na segunda corrida da sua Feira, a Praça de Toiros de Alcochete encheu de novo e em ambiente festivo para o XVI Concurso de Ganadarias (António Manuel Cardoso «Néné»), apostando num cartel máximo, João Moura Júnior, João Ribeiro Telles e Francisco Palha, e em que, como é tradição, o Grupo de Forcados Amadores de Alcochete pegou em solitário.

Cavaleiros

João Moura

A João Moura Júnior cabia o primeiro, de Passanha, um belo exemplar negro, que se inutilizou logo de saída e teve de ser recolhido. Com pena, porque, cremos, teria, atento a harmonia e equilíbrio do seu conjunto, sem grande celeuma ganho o prémio disputado de apresentação. Viu-se, assim, obrigado a trocar a ordem inicialmente prevista dos seus oponentes, toureando por diante o segundo da ordem, de Murteira Grave, um toiro negro, com 500 kg, imponente de cara, bem armado e sério, que, de rompante, encheu o "ruedo" à sua entrada e foi ovacionado pelo público. Bravo, pronto, mas exigente, com "fijeza", de galope franco e investida alegre, crescente e "codiciosa". Depois de um primeiro curto de quarteio aberto mas conseguido e de uma brega excelente a ladear, deixou-o colocado por três vezes junto à porta dos cavalos, de onde o toiro exigia uma chamada menos franca, mais curta e exigindo reuniões em terrenos de maior compromisso, o que o de Monforte resolveu com razoável sucesso e com maior alcance no modo fino e inspirado como bregou, ora ladeando ora enlaçando o hastado na garupa do "Neco". Retirando-o finalmente daquele sítio, João colocou-o nos tércios do lado oposto da praça e logrou rematar ao estribo um "palmo" apoteótico. No seu segundo, o "sobrero" de Passanha, um toiro negro e bem posto, com 595 Kg, nobre e com uma investida bondosa mas de atitude desigual, aqui e ali denotando alguma crença em tábuas, saiu com o "Mali" e, depois de um bom primeiro comprido ao "pitón" contrário, já com o "Jet-set", cravou dois curtos com qualidade e ao som do "Corazon Hispano". Encerrou a sua lide com duas "mourinas" no "Hostil", a primeira delas magistral e que arrancou um aplauso unânime do público.

João Ribeiro Telles

A João Ribeiro Telles coube um primeiro toiro "jabonero" de Ascensão Vaz, com 530 kg, "corniancho", reservado, manso e que nunca se empregou. Não obstante o desinteresse do oponente, o de Coruche porfiou para tirar-lhe o que não tinha, com dois curtos no "Marfim" em que teve que atacar e consentir reuniões em terrenos de muito compromisso, com destaque para o segundo, cravado "em su sitio", que trouxe emoção e o público retribuiu com calor. No seu último, um "cardeño" bragado de Vinhas, com 645 kg, "cornicorto", muito no tipo da sua procedência Santa Coloma, que saiu nobre e com classe, mas aqui e ali reservando-se e faltando veemência na investida, cravou um segundo curto de enorme qualidade a compensar a menor entrega do toiro na reunião e justificou continuar a lide ao som de "España Cañi". Reservado estava o momento mais emocionante da corrida, quando foi buscar o "Ilusionista", com três curtos a rematar, o primeiro deles, com o toiro a investir com maior determinação e maior perigo, num terreno impossível, cravado ao estribo e saindo com excelência por dentro, a pôr de acordo todo um público, que se levantou nas bancadas e o aplaudiu de pé.

Francisco Palha

A Francisco Palha tocou um lote mais adverso, com um primeiro, de Joaquim Brito Paes, negro, bem apresentado e equilibrado de "hechuras", com 500 kg, que saiu insosso e se manteve algo desinteressado da contenda, parado ou quase parado nos compridos, obrigando o ginete a entrar nos seus terrenos para conseguir cravar os ferros, mas "acordando" na sequência da ferragem e aí perseguindo com maior "codicia" o corcel para, pouco depois, de novo se alhear quase por completo e "fingir" estar sozinho na arena. Com alguma melhoria no decorrer da lide, permaneceu sempre estranhamente reservado e sem cooperar com o porfiar de Francisco em sacar-lhe uma investida franca que nunca ocorreu. Cravou os curtos de preceito com entrega de sua parte, com um primeiro e terceiro de boa nota, ambos nos médios e ao estribo, mas sem se mostrar possível lograr triunfar. Com o sexto da tarde, de Herdeiros de António Silva, negro e voluminoso, com 575 kg, reservado, de comportamento desconcertante, manso, mas encastado, procurou logo nos compridos e com o "Lotus da Hermida" chegar ao êxito, com dois compridos valorosos, o segundo deles de melhor recorte. Já com o "Roncalito", cravou dois bons primeiros curtos a atacar e a procurar sacar a investida do toiro e um quarto e um quinto, com o toiro já mais parado, com destaque para o último, em tábuas e em terrenos de enorme compromisso. Uma faena madura e convincente de um lidador a um toiro difícil e que o público aficionado, soube e quis valorizar, aplaudindo.

Forcados

Em solitário, o Grupo de Forcados Amadores de Alcochete, a atuar numa corrida muito séria e diversa no comportamento e investida, apresentou-se seguro e consistente quer nos protagonistas chamados a pegar de caras quer no capítulo das ajudas, de grande eficácia. A atuação conheceu o seu momento culminante na pega de Manuel Pinto e terminou ensombrada com a colhida grave do valente cabo Nuno Santana no último toiro da tarde, de que resultou fratura e luxação tibiotársica (tornozelo), aguardando intervenção cirúrgica. As duas faces da Festa...

Forcados Amadores de Alcochete

Atuaram: 1.º João Dinis, de caras, à segunda tentativa: depois de uma primeira tentativa, com o toiro em frente aos curros e nos tércios, arrancando por sua iniciativa e sem estar ainda adequadamente colocado, com o forcado nos médios, não perdendo a cara ao toiro, mas não carregando nem controlando a investida e, recuando pouco, recebendo-o desequilibrado e reunindo quase de estaca, saiu inteiro ao primeiro derrote e antes de o primeiro ajuda poder entrar; na segunda tentativa, com a mesma colocação, mas nas tábuas, tendo o forcado "ganho" os tércios, carregado e consentido mais a investida do toiro, logrou fechar-se à barbela, com o toiro a afocinhar na viagem após intervenção do primeiro ajuda. (ida aos médios)

2.º Vitor Marques, de caras, à primeira tentativa, que, chamando de largo frente aos curros e, já nos tércios, enchendo a cara ao toiro, carrega com determinação, recuando equilibradamente e fechando-se bem à barbela e, na viagem, passando para a córnea, tendo sido eficazmente ajudado pelo Grupo e resultando a pega emocionante. (volta)

3.º António Cardoso, de caras, à primeira tentativa, que chamou de largo, sereno e com garbo, carregando desde os médios, marcando a batida e recuando no tempo certo, fechou-se à córnea numa reunião alta e sendo ajudado com eficácia pelo Grupo. (volta)

4.º Henrique Teixeira Duarte, de caras, à terceira tentativa, colocando, na primeira tentativa, o toiro frente aos curros e com o toiro pronto na investida, carregou e recuou bem, mas com uma reunião a meia altura e violenta que o não deixou recuperar, saindo na viagem e antes de o primeiro ajuda poder intervir; na segunda tentativa, com a mesma colocação, mas já nos tércios, entrando nos terrenos do oponente, uma vez mais o toiro reuniu alto e, desta feita, com um derrote forte lá em cima, uma vez mais não permitindo a reunião; à terceira, uma vez mais com a mesma colocação e não obstante o toiro continuar a reunir alto, o forcado logrou fechar-se à córnea, com uma ajuda mais próxima e eficaz quer do primeira ajuda quer das segundas e terceiras. (silêncio)

5.º Manuel Pinto, de caras, à primeira tentativa, colocado na porta dos cavalos e em tábuas, chamando de largo e lentamente, com uma serenidade épica e estética, ajeitando o barrete que o vento teimava em desalinhar, fazendo-se um "silêncio de Sevilla", carregando num tempo decidido e certo, recuando templadamente e fechando-se num ápice e com segurança à córnea, com ajuda eficaz das ajudas até às tábuas, tendo ainda o toiro fletido sobre a direita, deixando por momentos o forcado da cara só mas bem fechado, até o Grupo ter recuperado e submetido o hastado. Mais uma pega importante de um forcado que se vem repetidamente afirmando pela invulgar qualidade das suas prestações. (volta)

6.º Pedro Dias, de caras, à primeira tentativa, colocado em frente aos curros e em tábuas, recuando e fechando-se bem à córnea, com ajuda muito eficiente do Grupo (ida aos médios), e fazendo-o sem alardes, como exigia a circunstância de dobrar o Cabo Nuno Santana, após uma primeira tentativa em que chamou com maestria, recuou e reuniu bem, a receber uma investida muito poderosa, com o Grupo sempre a ajudar e em que o toiro o despejou na viragem após violento embate com as tábuas e em que resultou fortemente lesionado.

Síntese da Corrida

Praça de Toiros de Alcochete

13 de Agosto de 2023

2.ª Corrida da Feira, XVI Concurso de Ganadarias (António Manuel Cardoso «Néné»), integrada nas Festas do Barrete Verde e das Salinas de Alcochete.

Casa cheia.

Direção: Fábio Costa, coadjuvado pelo médico veterinário, Dr. Jorge Moreira da Silva.

Toiros

1.º- Ascensão Vaz (530 Kg); 2.º- Murteira Grave (500 Kg); 3.º- Joaquim Brito Paes (500 Kg); 4.º- Vinhas (645 Kg); 5.º- Passanha (595 Kg); 6.º - Herdeiros de António Silva (575 Kg). O 2.° toiro, de Murteira Grave, ganhou, em nosso entender, merecidamente, o prémio de bravura "Estêvão Augusto de Oliveira" e o 6.°, de Herdeiros de António Silva, o de apresentação, "António José Cardoso" (atribuídos pelo júri composto por elementos do Real Clube Tauromáquico Português).

Cavaleiros

João Moura Júnior, de azul e ouro (volta e volta); João Ribeiro Telles, de verde e ouro, (volta e volta) e Francisco Palha, de verde e azavache (ida aos médios e volta).

Forcados

Amadores de Alcochete: João Dinis, à segunda tentativa (ida aos médios); Vitor Marques, à primeira (volta); António Cardoso (volta); Henrique Teixeira Duarte, à terceira (silêncio); Manuel Pinto, à primeira (volta); Pedro Dias, à primeira (ida aos médios), a dobrar Nuno Santana, que fez uma tentativa.

*(in "Gente da Festa Brava em Alcochete", Tagines.net, 30.04.2002).