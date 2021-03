"The One é uma série de puro entretenimento, mas põem-nos a pensar sobre o próprio confinamento, em que fomos confrontados pelas nossas próprias escolhas, e esta história confronta as personagens com as suas escolhas de vida. Perante o gatilho do teste do ADN que nos deixa perceber quem é o nosso par perfeito, fica a dúvida de como reagir. Uma série que é um bom fresco com vários plots em que é possível ir acompanhando os danos colaterais deste acontecimento." É assim que Albano Jerónimo, um dos atores protagonistas de The One, descreve esta grande produção britânica, um original Netflix criado por Howard Overman a partir do romance de ficção científica de John Marrs, disponível na sexta-feira no serviço de streaming.