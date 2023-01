Ala dos Namorados. "Não queremos ser uma banda de versões de nós próprios"

Parece que foi ontem, mas já se passaram trinta anos desde que a Ala dos Namorados se juntou, para escrever uma das mais ricas páginas da história da pop nacional, materializada em oito álbuns de estúdio, dois discos ao vivo e uma compilação de Grandes Êxitos. Um percurso marcado por algumas interrupções de atividade e mudanças na formação, agora novamente retomado em jeito de comemoração de aniversário redondo, mas que "é muito mais que isso", como explica o músico João Gil, também ele de volta ao grupo que fundou com Manuel Paulo e a quem se juntaram depois, João Monge, Moz Carrapa e Nuno Guerreiro.

O nome Ala dos Namorados advém do batalhão português na Batalha de Aljubarrota, que era assim conhecido por ser composto na sua maioria por combatentes ainda jovens. Do currículo da banda sobressaem ainda um disco de platina conquistado com o álbum ao vivo Solta-se o Beijo (1998) e um de ouro com Cristal (2000), além de êxitos intemporais como Loucos de Lisboa, Solta-se O Beijo, A História do Zé Passarinho ou Fim do Mundo (E Ao Cabo do Teu Ser).

Da formação original mantêm-se assim João Gil e Nuno Guerreiro, a quem se juntam agora Rúben Alves no piano, Alexandre Frazão na bateria, Nelson Cascais no contrabaixo e Luís Cunha no trompete. "É como um regresso a casa, sim, mas à casa que sempre imaginei. Acima de tudo trata-se de um momento de celebração e de reencontro com o Nuno, mas também com alguns dos mais talentosos músicos nacionais. Foi umaconjugação astral favorável, numa fase de vida diferente para todos nós", afirma João Gil, que abandonou o grupo em 2006, para se dedicar a projetos como a Filarmónica Gil ou O Baile Popular. "Não saí por antagonismo, mas para iniciar outro ciclo, que entretanto se cumpriu", explica o músico, que ainda "antes da pandemia chegar" se reuniu com os antigos companheiros de banda Manuel Paulo e Nuno Guerreiro, para avaliar a possibilidade de um eventual regresso. "O Manuel Paulo decidiu, por vontade dele, não nos acompanhar, mas foi algo, novamente, sem qualquer antagonismo. Desejo-lhe as maiores felicidades, porque gostamos muito um do outro e continuamos a ser amigos, mas agora vamos nós continuar com isto", adianta, com a garantia que "o objetivo passa por criar novos horizontes" para a banda. "Se fosse só para recordar o que já está feito, teríamos um horizonte temporal muito limitado. Se regressámos agora é para criar mais memória de futuro", sustenta o músico.

Há até um novo disco na calha, "já pronto e edição prevista também para este ano", mas que será antecedido de alguns singles. "Temos um grande disco, um dos melhores da Ala dos Namorados, com músicas que correspondem a uma Lisboa hoje ainda mais mestiça, feito com o mesmo rigor de sempre. Ou seja, com um extremo cuidado nos arranjos, nas letras e na composição, baseado no caderno de encargos de nos mantermos sempre fieis aos cânones da música popular e sem nunca perder a mão às referências mais urbanas e cosmopolitas desde o início presentes nesta banda", sublinha João Gil, que é o autor da maior parte dos novos temas. Quanto às letras e além, mais uma vez, do próprio João Gil, destacam-se nomes como Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Maria do Rosário Pedreira, Zeca Baleiro ou até Fernando Pessoa, por via do heterónimo Álvaro de Campos. "No início procurámos sempre o tal rigor de que falei, portanto agora teremos de estar à altura dele e das expectativas do público", reconhece o artista. A primeira prova de fogo desta renovada Ala dos Namorados acontece já hoje, no palco do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, onde a banda se apresenta aos fãs num ensaio aberto ao público. "À entrada vamos dar uma folha a cada uma das pessoas presentes, para no final deixarem as suas observações, sugestões ou reclamações numa verdadeira caixa de comentários, que usaremos para eventualmente mudar algumas coisas, antes de partirmos de novo para a estrada. Será um momento para testar e aparafusar o alinhamento, que não sendo ainda o definitivo, já andará perto disso", revela. Entretanto, já têm dois espetáculos marcados para as próximas semanas, no Cineteatro Louletano, em Loulé, a 1 de fevereiro, e no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, a 14, onde além de reviver os temas mais conhecidos, serão também já reveladas algumas das canções novas. "Não voltámos para ser apenas uma banda de versões de nós próprios, mas sim para a traçar um novo caminho com os olhos postos no futuro. Estamos encantados com a nova sonoridade e temos uma grande vontade de voltar para o palco. É o que mais queremos neste momento".

Ala dos Namorados - Ensaio Aberto

Cineteatro capitólio, Lisboa.

30 de janeiro, segunda-feira, 21h00.

€8