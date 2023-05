Águeda é palco da exposição coletiva Ver no Escuro

O Espaço Expositivo do Centro de Artes de Águeda recebe no dia 13 de maio a exposição coletiva Ver no Escuro com curadoria de Ana Anacleto.

Integrada na 2ª edição do Ciclo de Exposições e Conversas "O Desenho como Pensamento", estende-se até 30 de setembro.

Ana Anacleto, licenciada em Escultura e pós-graduada em Estudos Curatoriais, desenvolve a sua atividade como curadora independente (desde 2003), tendo colaborado com diversos museus e instituições nacionais e internacionais. É também curadora residente na RAMA (Residências Artísticas) e lecciona a cadeira "Práticas de Curadoria" na Pós-graduação em Curadoria, na FCSH, na Universidade NOVA de Lisboa.

A exposição Ver no escuro conta com uma seleção de obras de artistas nacionais, tais como Ana Jotta; Diogo Bolota; Jorge Queiroz;

Mariana Gomes, entre outros.

"A partir de um entendimento do ato de desenhar e das suas particularidades processuais, este conjunto de obras procura investigar as condições de invisibilidade inerentes à edificação do processo do desenho, e o quanto estas podem enformar não somente o processo, mas também, invariavelmente, o seu resultado. Assim, constitui-se como um encontro com o lugar obscuro do desenho", indica o comunicado da exposição.

