Águas portuárias invadem Serralves: as esculturas sonoras de Tarek Atoui

Tarek Atoui é um artista e compositor eletroacústico. Um escultor do som. Desde 2014, o artista libanês visitou várias cidades portuárias, do Porto a Abu Dhabi, além da sua Beirute natal, em busca dos sons desses portos, gravando registos sonoros das atividades industriais, humanas e ecológicas desses ambientes. Sons que refletem passado, presente e futuro das cidades visitadas e que são suporte da exposição Waters' Witness, a primeira grande exposição do ano no Museu de Serralves, patente ao público desde esta quinta-feira (24) e até ao próximo dia 28 de agosto.

No Porto, onde esteve a captar os sons das águas do porto de Leixões e do Estuário do Douro, duas singularidades captaram os sentidos de Tarek Atoui: "o nevoeiro", recorrente nas manhãs frias de inverno, que transmite "uma dimensão sónica suave" e onírica; e "som forte do encontro das águas do rio Douro com o oceano".

Em Waters" Witness, as gravações áudio dos portos de mar de Atenas, Abu Dhabi e Porto são reproduzidas através de materiais escolhidos para cada uma das localizações: blocos de mármore de Atenas, vigas de aço de Abu Dhabi e estruturas de madeira que albergam composto, vermes e material orgânico, especificamente produzidas para a apresentação em Serralves.

Há uma intenção de "criar circuitos" de uma espécie de ecologia acústica. "Todos estes circuitos de ligar a indústria, a pedra, a materiais orgânicos é a parte entusiasmante", confessou o libanês, que reside em Paris.

© DR

É uma "relação de vários anos", a deste espaço cultural com o artista, e que vem já desenvolvendo "várias camadas", destacou o diretor artístico de Serralves, Philippe Vergne, numa visita guiada à imprensa.

A exposição ocupa não só uma sala do Museu de Serralves como dois locais do parque de Serralves, começando pela magnólia junto à entrada do museu, e estendo-se até ao outro extremo do parque, junto a um espelho de água lateral à quinta.

O som que se ouve, ainda ténue, vem de um microfone instalado dentro de uma torre de composto (uma mistura de folhas e outros resíduos orgànicos das árvores). "Mal conseguimos ouvir [o som da instalação], ouvimos a natureza. Mas mal sabemos de onde vêm os sons. Aqui o fundamental é a torre de composto. Este composto é muito novo por isso o som é muito tímido. Mas vai envelhecer e transmitir sons mais nítidos", afiançou Tarek Atoui.

© DR

Enquanto a natureza faz o seu trabalho, é possível ouvir os sons ainda tímidos das minhocas portuguesas, que são menos barulhentas que as francesas com que testou a experiência em laboratório, brincou.

Ao longo dos seis meses em que a exposição estará patente, haverá também vários momentos de "ativação", com performances e concertos em que outros artistas são convidados a interagir com aqueles ecossistemas sonoros.

O primeiro é já esta noite (24), com a performance de Alan Affichard, Diana Combo e Tarek Atoui, mas também já está planeada uma atuação da trompetista Susana Santos Silva, a 13 de março, e da Sonoscopia a 19 do mesmo mês.