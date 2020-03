Afinal, o amor é chama que se vê

"Quando é que sabemos que o quadro está acabado?" Eis a pergunta-chave em que pode assentar a história de Retrato da Rapariga em Chamas. Aqui, a ideia é que o prolongamento do ato da pintura corresponde ao tempo permitido para dar largas ao desejo - e por isso é bom que não se saiba encontrar o seu término. Esta é a história do amor entre duas mulheres, inventada e retratada por outra mulher, Céline Sciamma.

Ainda que a sua filmografia seja curta, Sciamma tem feito um percurso notável no cinema que observa os dramas da juventude e da sexualidade, basta lembrar Tomboy (2011) ou o anterior Bando de Raparigas (2014). E nesse percurso, para além da realização, salta à vista o seu grande talento de argumentista. Não só dos seus filmes, entenda-se: colaborou com o veterano André Téchiné em Quando Se Tem 17 Anos (2016) e escreveu, no mesmo ano, a adaptação de A Minha Vida de Courgette, de Claude Barras, essa obra-prima da animação francesa.

Neste breve panorama, Retrato da Rapariga em Chamas surge então como a obra madura da realizadora e argumentista, que lhe valeu, precisamente, o Prémio de Melhor Argumento no Festival de Cannes. Ambientado no século XVIII, o filme parte da imagem enigmática de um quadro - a silhueta de uma mulher com a borda do vestido em chamas numa vasta paisagem noturna - para a memória viva que ele encerra. Mergulhamos nessa imagem tal como a própria pintora, Marianne (Noémie Merlant), mergulha no alto-mar para salvar o seu material de pintura, antes de chegar à remota zona da Bretanha onde foi chamada para fazer o retrato de uma jovem mulher que acaba de sair do convento para se casar contra vontade. Avisada da recusa do seu modelo em posar (que equivale à recusa do casamento), Marianne terá de se fazer passar por dama de companhia e assim contemplar Héloïse (Adèle Haenel), disfarçadamente, nos seus gestos e detalhes de expressão, para a ir pintando em segredo...

No decurso dos dias, a intensidade da troca de olhares de ambas transparece o desejo camuflado pelas convenções sociais de época: elas habitam apenas esse lugar do conhecimento pela contemplação, enquanto a carne espera, ardente. Sciamma filma essa progressão do desejo com uma elegância irrepreensível, à procura do suspiro dos corpos presos nos vestidos, ao mesmo tempo que ensaia a justeza dos seus quadros vivos. Sim, porque cada plano de Retrato da Rapariga em Chamas projeta uma leitura pictórica, ou melhor, reproduz a delicadeza dos traços e pinceladas de Marianne, que é uma delicadeza feminina sempre na vertigem do sentimento indomável.

E para além disso, Céline Sciamma consegue mover-se num território clássico - esse entre a sugestão romântica de O Retrato de Jennie, de William Dieterle, e O Piano, de Jane Campion - sem se afundar na experiência de um simples "filme de época". Bem pelo contrário, o que define as duas personagens é uma febre intemporal contra as convenções patriarcais e, sobretudo, a beleza de um amor escondido, condenado a vaguear como um fantasma ou a ficar preso numa tela. Retrato da Rapariga em Chamas é uma pintura de cinema que se presta aos olhos da alma.

Inês N. Lourenço

*** Bom