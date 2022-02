Adele é a grande vencedora da 42.ª edição dos BRIT Awards com três prémios

Adele anuncia fim do casamento com Simon Konecki

A cantora e compositora Adele foi a grande vencedora da 42.ª edição dos BRIT Awards, prémios anuais de música popular da British Phonographic Industry, ao arrecadar os galardões de Artista do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano.

A britânica ganhou o prémio de melhor Álbum do Ano pelo seu quarto trabalho, "30", e o de melhor Música do Ano, com "Easy On Me", na cerimónia que se realizou na O2 Arena, em Londres, na noite de terça-feira.

Nos BRIT Awards destacou-se ainda o britânico Ed Sheeran ao arrecadar o prémio "Compositor do Ano" com a música "Bad Habbits", do álbum "Equals".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também a norte-americana Billy Eilish, que não marcou presença no evento, foi consagrada com o prémio de Melhor Artista Internacional. Olivia Rodrigo foi premiada na categoria Música Internacional do Ano, com "Good 4 U".

A edição deste ano teve o comediante londrino Mo Gilligan como apresentador.

Adele tem um total de 12 BRIT Awards, o que a coloca em segundo lugar na classificação, à frente de Coldplay, com nove, e apenas atrás de Robbie Williams, que ganhou 13 a solo e cinco com o grupo Take That.