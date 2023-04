'Abril em Flor' no Terreiro do Paço

terreiro do paço

Abril em Flor é o título escolhido por Vitorino para o espetáculo que terá lugar no Terreiro do Paço, a 24 de abril, pelas 22:00. Inspirado nas planícies alentejanas, origem do cantor, o repertório é composto por canções de esperança primaveril que o cantor compôs e recolheu, interpretadas por si e pelos seus convidados.

Tendo como mote a música popular e um universo lírico, baseado em grandes poetas, o espetáculo de Vitorino oferece canções únicas que celebram o Alentejo e que fazem parte da memória de cada um.

Promovido pela EGEAC e pela Câmara Municipal de Lisboa, o espetáculo inclui, além de Vitorino, outros artistas ao vivo: Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro e Zeca Medeiros. Os cantores alentejanos também estarão presentes na celebração - as Cantadeiras e Cantadores do Redondo, terra natal de Vitorino, irão juntar as suas vozes a algumas das canções.

Cartaz do espetáculo 'Abril em Flor' © Amg Music

Em vídeo serão declamados poemas de Manuel Alegre, Sophia de Mello Breyener, Jonas Negalha e Ruy Bello, por Aldina Duarte, Capicua, Carlão e Tim.

À celebração de abril juntam-se Sérgio Costa, Rui Alves, Carlos Salomé, Paulo Jorge Ferreira, Daniel Neto e Guilherme Duque, . Os músicos, dirigidos por Tomás Pimentel, desempenharão a base musical do espetáculo.

A partir de algumas fotografias escolhidas, António Jorge Gonçalves criará um universo em desenho ao vivo, projetado no palco numa interpretação contemporânea deste Abril em Flor.