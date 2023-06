Os sonhos ao longo destes anos têm sido terríveis, nas alturas que eu chamo do meu período Wes Craven, alguns bem realizados, eu saio exausto, amedrontado, mas feliz, digo assim "olha que grande filme este saiu". Tenho impressão de que os melhores filmes que realizei foram em sonhos e fico orgulhoso...". Este é um dos primeiros pensamentos de Rui Reininho neste documentário pensado por Roger Mor, uma espécie de viagem pela cabeça do nosso mais apaixonante vocalista da pop portuguesa. Um documentário com ganas surreais e práticas estetizantes, filmado de norte a sul em Portugal em jeito de jornada à procura de uma verdade qualquer. Esteve no Doclisboa e Porto/Post/Doc e agora estreia apenas em Lisboa ao abrigo de um plano de lançamentos comerciais do Doclisboa. Porventura, com algum investimento de comunicação era um filme que poderia ter um lançamento mais ambicioso, nem que seja a pensar nos fãs dos GNR...

Esta viagem respeita a ideia deste rei ser tão poeta como pensador, tão provocador como ícone. Vai da sua infância e inocência até às confissões de uma vida que inclui imagens de uma juventude que conheceu glória e rock n'roll. Seis décadas pontuadas com um humor que ajuda a percecionar tanto o homem como o artista. Quem for alérgico ao gesto de ironia deste cantor que estudou cinema pode ficar à porta - o aviso está dado.