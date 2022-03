Fica numa rua sem canais e afastada das multidões que neste fim de semana deixaram Veneza em estado de sítio por um regresso brusco ao normal num carnaval sempre elegante. Chama-se Cinema Giorgione e é uma das únicas duas salas de cinema da cidade. Na vitrina dos posters encontra-se com grande destaque Belfast, de Kenneth Branagh, quase sempre em sessões dobradas, mas num outro canto salta à vista a belíssima solução visual a verde de A Metamorfose dos Pássaros, anunciado em sessão única ontem e integrado no Luso, uma mostra de cinema português em várias cidades italianas. Mais do que uma ação de promoção ou de charme, esta iniciativa da associação luso italiana Il Sorpasso tem intenções de exportação: os diversos filmes portugueses acabam por ter distribuição itinerante e podem ser apostas das salas, na maior parte dos casos com programação de arte e ensaio.

"Vou ser muito honesta: nunca esperei que A Metamorfose dos Pássaros tivesse esta vida toda! Fico muito feliz!", Catarina Vasconcelos.