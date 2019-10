A 'viúva' Meryl Streep investiga os Papéis do Panamá

Meryl Streep como nunca a vimos! Banderas a gozar com o seu gesto cabotino! Sharon Stone em pose "bitch" ou Gary Oldman a brincar aos sotaques! Tudo isto é o que provavelmente o que menos interessa em O Escândalo dos Papéis do Panamá (The Laundromat), uma releitura em forma de farsa sobre o processo dos documentos do Panamá acerca da lavagem de dinheiro de empresas e pessoas de todo o mundo.

O realizador Steven Soderbergh encena em modo "bretchiano", com personagens a falar (e não só) para a a câmara, a história de um golpe a partir do Panamá que começa a ser investigado por uma viúva norte-americana (Meryl Streep), vítima de uma fraude de seguros. Fraude essa que nos leva até a um escritório de advogados que lucra com o sistema de isenção fiscal do mundo financeiro.

The Laundromat não merecia ter sido o patinho feio do último Festival de Veneza, quanto mais não seja porque o argumento do cineasta Scott Z. Burns (que no TIFF deliciou os cinéfilos com The Report, filme de espionagem sobre o caso da investigação às técnicas de tortura da administração George W. Bush), mesmo na sua fórmula "educacional" sobre o flagelo capitalista da exposição dos Panama Papers, apresenta uma frescura narrativa tão pouco convencional que em Hollywood ninguém está preparado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um filme "fora da caixa" cujo os níveis de escárnio e humor talvez tenham sido demasiado explícitos para muito boa gente. A piada de bom gosto de Soderbergh ridiculariza as estruturas do poder, as negociatas porcas e todo essa gatunagem de colarinho branco que lucrou com a fuga ao fisco. E todo o sistema de comédia de Soderbergh é ancorado numa perversa economia de explicações, apostando nas subtilezas da subvenção de farsa para encontrar a bicada mais potente. E isso é possível devido a um cruzar de histórias que dá ao espetador a vida interior e promíscua do dinheiro num carrossel de enganos e trafulhices, sugerindo que a sua circulação é uma tomada de pulso à falta de espinha dorsal de meio mundo.

Piada de bom gosto? Insistimos que sim, mesmo quando o mau-gosto, à primeira vista, seja usado como dispositivo. É claro que nem sempre há um equilíbrio na gestão dos cruzamentos das intrigas, havendo até episódios que duram mais do que deveriam, parecendo inclusive que poderiam ter melhor lar no interior de um formato de série televisiva. Mas é difícil o tédio surgir: os factos aqui apresentados de vigarice pura e engenhosa são tão espantosos que nunca tiramos o olhar do ecrã.

Steven Soderbergh está a filmar com um gozo tremendo e este divertimento é também um gozo cinematográfico a todos os níveis, importando realçar um trabalho de câmara que sustenta a luz do artifício da mentira. Afinal, é de Brecht que se está a falar... O dinheiro aqui tem veneno e os seus dividendos de fábula negra tornam-se felinos como o diabo...Enquanto isso, os atores, sobretudo Meryl Streep, lá para o fim (dizer mais é "spoiler" indelicado), divertem-se sem medo. Não é um filme fácil. É cinema de coragem, quanto mais não seja porque a Mossack Fonseca, a companhia panamiana visada no filme, já está com um processo em cima da Netflix.