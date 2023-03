O diário da menina detém-se a 1 de agosto de 1944. Na sua última entrada, ela fala dos dilemas próprios de uma adolescente à descoberta de si própria: "Tenho medo que as pessoas que me conhecem como sou normalmente descubram que tenho outro lado, um lado melhor e mais belo. Tenho medo que trocem de mim, que me achem ridícula e sentimental e que não me levem a sério. Estou acostumada a não ser levada a sério." Três dias depois, a 4 de agosto, a polícia de segurança alemã invadiu o nº 263 da Rua Prinsengracht, em Amesterdão, encontrando oito clandestinos judeus que, desde julho de 1942, viviam escondidos e isolados do mundo exterior, num anexo nas traseiras. Entre eles está uma das adolescentes mais conhecidas da História, Anne Frank, uma menina que não teve direito a tornar-se mulher. Onde o diário de Anne termina, começa a investigação do historiador holandês Bas von Benda-Beckmann agora publicada em Portugal, no livro Depois do Diário (edição Casa das Letras).

"Graças ao Diário, sabemos muito sobre a vida destas duas famílias no anexo já que a Anne nos deu muitos detalhes. Mas até aqui sabíamos muito pouco sobre o que tinha acontecido depois de terem sido descobertos, presos e, finalmente, deportados", diz-nos o autor, que é investigador na Casa Anne Frank, o espaço musealizado em Amesterdão, construído a partir do local onde estiveram escondidos Edith, Anne, Margot e Otto Frank, Auguste, Hermann e Peter von Pels e Fritz Pfeffer. "Até à data - diz-nos Benda-Beckmann - os elementos de que dispúnhamos eram os testemunhos deixados pelo único sobrevivente do grupo, o pai de Anne e Margot, Otto Frank, que sobreviveu aos campos e morreu aos 91 anos, em 1980." Mas, como realça o autor, esses escritos eram breves e muito incompletos porque o próprio Otto sabia muito pouco sobre o destino final dos seus. "Ao longo dos anos, alguns jornalistas conseguiram reunir algum material sobre o tema, o que foi muito importante, mas faltavam ainda muitos elementos decisivos como as datas exatas das mortes, os momentos em que foram transportados de campo para campo e em que condições."