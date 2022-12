Passando em revista toda a obra de Steven Spielberg encontramos vários momentos que refletem o trauma com o divórcio dos pais. Apenas momentos, espalhados por diferentes filmes, que abrem janelas mais ou menos diretas para as memórias familiares do realizador americano. Nada equiparável, porém, a Os Fabelmans, a sua definitiva incursão autobiográfica, assente nas emoções de um cinema burilado a partir da luz mais íntima. Um filme que, sendo tão pessoal, integra a corrente de "filmes pessoais" que se tem afirmado na paisagem cinematográfica dos últimos anos, com realizadores a assinarem cartas de amor à infância ou ao tempo em que o contacto com o grande ecrã deixou as suas indeléveis primeiras impressões.

Talvez se possa apontar Roma (2018), de Alfonso Cuarón, como o início dessa tendência recente. O filme através do qual o realizador mexicano homenageia a jovem criada da família, que o marcou enquanto criança, é uma autêntica galáxia de afeto onde cabe também uma menção honrosa à sala de cinema... Mas mesmo antes de Roma, Lady Bird (2017), de Greta Gerwig, já tinha pisado esse terreno autobiográfico de uma forma menos discursiva, conotando-se sobretudo com o género coming of age e uma certa expressão indie americana - seja como for, a adolescente de 17 anos interpretada por Saoirse Ronan é uma inequívoca versão de Gerwig. Por sua vez, em 2019 surgiu Dor e Glória, do espanhol Pedro Almodóvar, designada pelo próprio como uma "autoficção", em que as dores da maturidade e as memórias da infância em La Mancha concorrem para uma magnífica vertigem interior, assumida por um Antonio Banderas à imagem perfeita de Almodóvar.