A viagem de Aladdin pelo Jardim Novo do Palácio de Queluz

Aladdin e Princesa Jasmine viajaram no seu tapete mágico e chegaram ao Jardim Novo do Palácio de Queluz, em Sintra. A iniciativa do ateliê OCUBO, em parceria com a Parques de Sintra e com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, regressa com a terceira edição do Magical Garden, que estará patente até dia 10 de setembro.

Desde as figuras do génio da lâmpada até às dos guardas, todas são feitas de metal revestido com tecido e iluminam o Jardim como lanternas.

"Esta é a terceira edição do Magical Garden. Nós começámos por fazer o primeiro evento em 2020, na altura da pandemia. Na altura quisemos também trazer as pessoas para a rua e foi mais ou menos neste âmbito que surgiu a ideia de criar o um momento mágico para todas as pessoas ", afirmou Filipa Luz, Produtora do Magical Garden Aladdin Sintra, em conversa com o DN.

As edições anteriores receberam mais de 320 mil visitantes, entre Porto e Lisboa.

A conexão com a história do jardim levou à escolha de Aladdin. Este conto entrou no século XVIII no livro Mil e Uma Noites através da tradução para francês de Antoine Galland, que o acrescentou, uma vez que não se encontrava na versão original do livro em árabe. "Isto acaba por nos remeter para o Palácio de Queluz que foi edificado na mesma época como uma quinta de recreio. Este sítio é muito mais orientado para o lazer e entretenimento do que para a agricultura", acrescentou Maria de Carvalho, diretora de Programação e Serviço ao Visitante da Parques de Sintra.

Este Magical Garden "procura dinamizar o jardim e atrair as pessoas a visitar este espaço de uma forma divertida, única, com recurso ao imaginário, oriental e exótico", explicou Filipa Luz.

A maior dificuldade durante a construção do projeto foi o trabalho ao ar livre. "O trabalho ao ar livre acaba por ter sempre as suas surpresas como as temperaturas altas que acabaram por ser a nossa maior dificuldade", acrescentou.

Ao longo do percurso há hologramas, uma das novidades, que acompanham a história de Aladdin com a interpretação de Igor Lima, na pele de Aladdin, Jasmin Andreia Brasil, como Princesa Jasmine, e Quimbé, no papel de Génio da Lâmpada.

Ao entrar no jardim, os guardas do palácio dão as boas vindas aos visitantes. A primeira cena retrata o encontro entre Aladdin e Princesa Jasmine no mercado, cheio de estátuas de bancas de mercado e de animais.

Ao longo do percurso uma banda sonora constituída por música instrumental unicamente feita para o espetáculo acompanha os visitantes.

Em alguns pontos do percurso, é possível fazer scan de um código QR para uma experiência ainda mais interativa, mostrando joias espalhadas na tela do telemóvel.

Os visitantes conseguem também transformar-se em pequenos génios também utilizando as mãos para dar cores a uma fonte do parque.

O videomappping é uma das principais atrações. Na fachada do palácio é projetada a imagem de Aladdin a descobrir os tesouros do Palácio de Queluz, depois de encontrar a lâmpada, convidando os visitantes a irem visitar o interior.

Neste jardim até é possível andar no tapete mágico. Os visitantes podem entrar num túnel escuro com luz parecendo que estão num verdadeiro tapete mágico.

Outra das novidades é a fonte interativa com dez metros de largura, logo a seguir ao labirinto. Na água, a imagem de Jasmine, Aladdin e do Génio a dançar são projetadas na água, levando muitos do visitantes também a parar no percurso para se juntarem ao baile.

Para recordação, os visitantes podem sentar-se num anel gigante para tirar fotografias. "Tem gerado muitas partilhas e as pessoas por regra aderem muito a isto. Serve também para levarem uma recordação da sua visita", explicou a Produtora do Magical Garden.

O passeio termina com uma peça de metal recortada manualmente que vai trocando de cor e pintando o chão e as árvores de verde, azul, rosa, roxo e amarelo. A peça foi feita no Atelier OCubo unicamente para o espetáculo."Quisemos acrescentar aqui uma interpretação artística das linhas árabes", afirmou Filipa Luz.

Paula Moreira e Érica Silva são avó e neta e vieram visitar o Magical Garden. Por Aladdin ser um dos filmes preferidos da neta, resolveram comprar bilhetes. "Achei que ela iria ficar maravilhada com a visita aqui ao jardim", afirma Paula em conversa com o DN, levando a neta a concordar: "Está tudo muito igual ao filme. Acho que está tudo maravilhoso". A parte que mais sobressaiu para Érica Silva foi a do casamento entre Jasmine e Aladdin.

Já Daniela Gomes e Rui Carvalho aproveitaram para fazer algo diferente em família. "Nós não saímos há muito tempo de casa e estou muito feliz. Isto está a ser muito giro hoje", refere Daniela ao DN.

"Adorei todo o contexto do espaço em si, da natureza e desta parte de iluminação. Acho que as crianças também gostaram", acrescenta.

Os passeios estão disponíveis de quarta-feira a domingo a partir das 21h30. O percurso tem cerca de um quilómetro, durando a visita cerca de uma hora e meia. Os bilhetes custam entre 8€ e 14€euros, com entrada gratuita para crianças até aos 3 anos e podem ser comprados online.

