Cinema deste tempo, cinema capaz de captar esta geração de millenials já nos seus 20. Aí está uma obra que vem da galeria para o grande ecrã, um daqueles casos que é impossível percecionar numa televisão ou muito menos num outro tipo de pequeno ecrã, aliás como a reação do São Jorge cheio a a aplaudir no final da sessão atesta quando passou integrado na última Festa do Cinema Italiano . Mas se este é um caso de um artista visual a navegar nos circuitos dos mercados do cinema, Yuri Ancarini, é bom alertar que esta fusão de visão de videoartista com a o afagar sensual do cinema é bem legítima.

Filme sobre corpos, sobre uma ideia romantizada de Veneza, cidade de ritmos, sombras e pulsão. Fundido não atores e as suas histórias reais, a intriga centra-se num peculiar rapaz, Daniele, estimado pelas damas mas mais preocupado num tunning das lanchas quitadas. O seu desejo é ser o mais rápido, mesmo quando a tragédia pode estar ao virar de uma gôndola numa Veneza tão aquática como mítica e quase sempre ao som de uma incendiária música eletrónica. Desde que passou na secção Horizontes do Festival de Veneza, Atlantide tem sido alcunhado de um Fast and Furious "arty". Pode fazer sentido, embora tenha também essa abstração danada que Verão Danado, de Pedro Cabeleira, perseguia na sua encenação dos transes psicadélicos.