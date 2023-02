A tragédia de Mariupol

Não é possível compreender um filme apenas através da história da sua gestação, mas há casos em que essa história se revela essencial para conhecer as raízes, e também os valores, do respetivo projeto. Assim acontece com Mariupolis 2, do cineasta lituano Mantas Kvedaravicius (1976-2022): revelado em maio do ano passado no Festival de Cannes, venceu o Prémio de Melhor Documentário do Cinema Europeu, sendo esta semana lançado nas salas portuguesas.

O "2" do título remete para um primeiro Mariupolis, rodado em 2014-15, no qual Kvedaravicius registou o dia a dia da população de Mariupol, na região ucraniana do Donbass, então visada pelos ataques dos separatistas apoiados pela Federação Russa. Mariupolis 2 resultou do regresso do realizador à cidade, agora bombardeada pelas tropas de Vladimir Putin, promovendo a metódica destruição de muitas zonas de habitação.

É um filme póstumo, já que Kvedaravicius - cineasta, antropólogo e professor da Universidade de Vilnius - foi morto por soldados russos no dia 2 de abril de 2022, quando tentava sair de Mariupol. A sua companheira, Hanna Bilobrova, assumiu a herança do seu trabalho, primeiro conseguindo preservar o material das filmagens, depois organizando-o com a colaboração da montadora Dounia Sichov.

O menos que se pode dizer de Mariupolis 2 - a meu ver, desde já, um dos acontecimentos fulcrais deste ano cinematográfico - é que nos compele a repensar a presença (aliás, deveremos dizer a omnipresença) da guerra da Ucrânia no nosso quotidiano audiovisual e, mais concretamente, nas reportagens televisivas. Desde logo, porque aqui não encontramos a figura do "narrador" em frente da câmara - observador supostamente omnisciente, microfone na mão, braço a apontar para o horizonte - que constitui a unidade de linguagem mais utilizada pelas televisões de todo o mundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tal demarcação não significa que o filme (ou este texto) pretenda "culpabilizar" os modelos dominantes do trabalho televisivo - importa não esquecer que as respetivas imagens têm sido também fundamentais para conhecermos a brutalidade da agressão russa contra o povo ucraniano. Acontece que as matrizes dominantes da informação audiovisual tendem a privilegiar a acumulação de fragmentos breves, por vezes descontextualizados, capazes de gerar alguma emoção imediatista ou, pior um pouco, um simbolismo simplista.

Que falta a tais matrizes? A tragédia interior do tempo - o tempo vivido, o tempo de coexistência com os sinais da morte. Aliás, devemos completar a palavra tempo com uma outra que, por assim dizer, lhe serve de espelho existencial. A saber: duração. Que é a duração? É essa intimidade do tempo em que tudo parece tornar-se inapelavelmente realista e insustentável - da observação do detrito de uma bomba que ainda queima as mãos até à descoberta de dois cadáveres "esquecidos" no meio dos detritos, passando pela tentativa de atrair alguns pombos à deriva... Mariupolis 2 testemunha a obscenidade da agressão e, por isso mesmo, a tenacidade da resistência.

dnot@dn.pt