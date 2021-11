Eis um fenómeno audiovisual que, convenhamos, está longe de ser vulgar: a série televisiva O Sexo e a Cidade, que terminara há 17 anos, vai ter uma sequela intitulada And Just Like That - estará disponível na HBO, a partir do dia 9 de dezembro. De facto, as sequelas, "prequelas", continuações e todo o género de derivações têm sido apanágio, não da televisão, mas da indústria cinematográfica. Neste século XXI, os títulos dominantes de tal fenómeno são, obviamente, as infindáveis superproduções com que a Marvel e a DC Comics continuam a ocupar os ecrãs de todo o planeta.

Desta vez é uma série a ter uma continuação que, aliás, tem sido promovida com o subtítulo A New Chapter of Sex and the City. Este "novo capítulo" anuncia-se como um prolongamento das histórias originais, em dez episódios, mantendo três das quatro protagonistas femininas. Kim Catrall preferiu não retomar a sua personagem (Samantha Jones), regressando Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (respetivamente como Carrie Bradshaw, Charlotte Goldenblatt e Miranda Hobbes). Michael Patrick King, um dos argumentistas e realizadores mais ativos em O Sexo e a Cidade, regressa também, para já, a dirigir o primeiro episódio de And Just Like That.