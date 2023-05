Diretor do Museu de Serralves, Philippe Vergne, apresenta a exposição da coleção BPP

Nos tempos pré-Google, assim começavam as missivas com destinatário incerto: A quem possa interessar... "Como uma carta a alguém que não se sabe ainda quem é, também uma exposição parte desse princípio de incerteza", apresenta Ricardo Nicolau, curador desta "A Quem Possa Interessar: Uma Coleção, Uma Carta", expoisção que mostra uma parte da coleção do antigo Banco Privado Português na sua casa natural: o Museu de Serralves.

Na primeira mostra ao público desde que o Governo decidiu o depósito integral da coleção BPP em Serralves, há um ciclo que se completa. Concretiza-se, no fundo, o espírito inicial da aquisição desta coleção, "em grande medida pensada para ampliar e completar" a coleção de Serralves, lembra o diretor atual, Philippe Vergne. "A coleção foi pensada desde início tendo em conta o contexto de Serralves", acrescenta Ricardo Nicolau.