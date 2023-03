Diz a lenda que, na década de 1930, estando a poetisa brasileira Cecília Meireles em viagem por Portugal, combinou encontrar-se com Fernando Pessoa. Dirigiu-se à Brasileira do Chiado, conforme estabelecido entre os dois, e esperou durante duas horas. Como se o poeta não aparecesse, Cecília resignou-se a voltar ao hotel. Aguardava-a um exemplar autografado de A Mensagem e um bilhete em que Pessoa explicava que tinha consultado o horóscopo pela manhã e concluíra que o dia não era propício para tal encontro.

Com o propósito de fazer da poesia um "lugar" que seja o contrário disto, promovendo a reunião entre pessoas de diversas nacionalidades, a Casa da América Latina em Lisboa promove na tarde deste domingo, 26, mais uma festa da Poesia. Uma festa onde, como veremos, não faltará sequer a evocação dessa Cecília Meireles que, mesmo episodicamente defraudada por Pessoa, nunca deixou de amar Lisboa, a quem dedicou vários escritos. Para o editor, poeta e fotógrafo Ozias Filho (nascido no Rio de Janeiro e há muito radicado em Portugal), que também participa na Festa, este acontecimento é um momento essencial "para a promoção e divulgação da poesia, que é sempre uma tarefa árdua e constante, e de muitos recuos (mais do que avanços)". Mas, para Ozias, a importância da Festa está também na pluralidade de expressões: "Aqui temos a oportunidade de fazer chegar às pessoas as nossas diversas vozes. Não só a minha, que escreve e diz em português, mas sobretudo as de outras latitudes, que porventura teriam mais dificuldades em chegar ao público português. A Casa da América Latina tem um grande mérito, pois há anos vem desenvolvendo e promovendo a Literatura no geral, e a poesia em particular."