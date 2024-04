"A personagem ser um burgher, com apelido português, fazia todo o sentido"

O vencedor do Booker de 2022 tem um óbvio nome cingalês, Shehan Karunatilaka, mas o fotógrafo profissional de As Sete Luas de Maali Almeida também tem um apelido muito comum no país, apesar da origem ser portuguesa. Graças a ele pode ser a testemunha ideal da história trágica do país durante as três décadas de guerra civil