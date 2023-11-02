A parábola cansada

A cena de abertura de Reino Animal capta a nossa atenção: parados no trânsito, um pai e um filho adolescente discutem dentro do carro, até que a coisa descamba para fora da viatura e são interrompidos por um barulho violento. É o barulho de homem-pássaro que se libertou de uma ambulância - a imagem daquele ser mutante, belo e insubmisso, no meio da selva de carros sugere-nos um filme, desde logo, capaz de arrepiar quando menos se espera. A cena é eficaz e emocionante. Mas vamos percebendo depois que a prioridade do realizador Thomas Cailley pouco tem que ver com a lógica do arrepio na espinha. O que lhe interessa é a relação entre o pai e o filho interpretados por Romain Duris e Paul Kircher. Os atores são, antes de mais, a matéria-prima deste exercício de cinema de género, que deixa de o ser conforme se avança..Um sucesso em França, apresentado por cá no MOTELX, Le Règne Animal diminui os níveis de perturbação imediatamente após a referida cena de abertura. Contextualizando: a tal dupla pai e filho, François e Émile, está a mudar-se de Paris para uma zona florestal, de modo a ficar perto do centro que irá acolher a mãe do jovem, uma das pessoas afetadas por um vírus que transforma seres humanos em híbridos de várias espécies. Acontece que, no processo de transferência, essa mulher-quase-lobo e outros mutantes conseguem escapar, levando a buscas na região de floresta, ao mesmo tempo que o jovem Émile começa a sentir algo de estranho com o seu próprio corpo... A partir do momento em que esta passa a ser a história de uma personagem infetada, que tenta escondê-lo a todo o custo, Cailley monta o dispositivo da parábola da adolescência (o corpo em transformação, os segredos, o desejo de liberdade...), levando o filme para um registo normalizado e previsível que definha a sua promessa original..Vale a pena esclarecer que o argumento de Reino Animal foi concebido pelo realizador durante a pandemia, em jeito de resposta criativa à situação, e, já agora, com bastante potencial para uma série ou grande produção americana. Sendo francês, e aí preservando uma nota de minimalismo europeu, o problema é que o filme tem dificuldade em voar mais alto do que os temas que sinaliza, da intolerância à ecologia, tornando-se uma acumulação de cenas familiares (o homem-pássaro que afinal será um amigo, uma perseguição popular, o pai que faz tudo pelo filho, etc.) sem aquela garra abstrata do início..Depois, também não ajuda a falta de contenção: Cailley sobrecarrega o retrato humano com blocos de música para dar ênfase aos sentimentos, mostrando as personagens a superarem-se, aqui e ali, face à prisão do contexto. Em grande parte, são esses tiques estilísticos que afastam a dureza de uma ideia que poderia ter explorado elementos do cinema fantástico a favor da energia do argumento. Mais ou menos como fez o norueguês Eskil Vogt em Os Inocentes (2021). E, quer dizer, também não era preciso ser um Lobijovem, mas um pouco de humor ou uma abordagem menos tímida dos fenómenos assustadores teriam transformado Reino Animal num objeto de culto. Assim, é apenas uma aventura familiar..dnot@dn.pt