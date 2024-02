Pardal Monteiro: A ode triunfal à Arquitetura Moderna

A história da sua vida cruza-se com a do próprio DN, já que Porfírio Pardal Monteiro é o autor do histórico edifício do jornal na Avenida da Liberdade, Prémio Valmor de Arquitetura, em 1940. A obra do arquiteto está a ser recordada numa mostra no MUSA - Museu de Artes de Sintra, até 7 de janeiro.