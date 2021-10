Entre um discurso sobre as objetivações dos géneros e das identidades, Titane é também uma fábula sobre novas famílias.

Passados uns meses após a Palma de Ouro de Cannes 2021 e de uma entrada com números de bilheteira espetaculares nos EUA, este terramoto de Julia Ducournau é cada vez mais um caso de mudança de paradigma da própria ideia de um filme francês do "sistema". Como os seus atores disseram ao DN numa entrevista a ser publicada este fim de semana, há um antes e um depois de Titane. Goste-se ou não - estamos na presença de um filme que se ama ou se odeia - é um objeto que rasga um sistema, que eleva um género a uma nova fonte. Se quisermos, o feito de Julia Ducournau é mostrar que pode existir um novíssimo cinema francês, sem convocar filiações e sem ter medo de se assumir como body horror, nicho de um conceito que vai muito para além do "terror".

O filme narra a espiral de violência de uma jovem, Alexia, marcada por um acidente na infância que fez com que os médicos colassem na sua cabeça uma barra de metal. Já adulta, é uma estrela do circuito das apresentações dos salões de automóveis e depois dos avanços indesejado de um fã torna-se numa espécie de anjo vingador, exterminando quem pelo seu caminho passe, inclusive os pais. Para Alexia, o único resíduo de atração são os automóveis e os motores, a tal ponto que engravida de um automóvel (!). Grávida e em fuga, rapa o cabelo e é confundida com um rapaz desaparecido, indo parar ao lar de um bombeiro que a acolhe pensando ser o seu filho. A partir daí, sempre a esconder a sua gravidez, o corpo de Alexia é treinado para exibir uma masculinidade vaidosa num mundo de virilidade.