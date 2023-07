As estreias da semana

Nostalgia? Talvez, ma non troppo... O duo Wham é uma referência obrigatória da música pop da década de 1980, mas como contar a sua história sem integrar a memória do triunfo artístico de George Michael... depois da dissolução dos Wham? Eis a pergunta que, de forma implícita, conduz o documentário Wham!, realizado por Chris Smith. É uma dúvida que, naturalmente, reconhece o fulgor da carreira a solo de Michael, a par das componentes trágicas da sua existência - faleceu no dia de Natal de 2016, devido a problemas cardíacos, contava 53 anos.

De um ponto de vista prospetivo, a pergunta arrasta uma outra: qual o lugar que deve ser atribuído a Andrew Ridgeley (atualmente com 60 anos) quando se conta a história dos Wham? Será que ele foi apenas o companheiro fiel que serviu de "pano de fundo" a Michael, afastando-se quando este foi emergindo como estrela individual e se afirmou para lá do sucesso do duo?