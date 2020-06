A masculinidade, esse fantasma da América...

Uma comédia violenta, toda ela em forma de sátira moderna. O alvo é a masculinidade do jovem americano contemporâneo. Riley Stearns é cínico mas convincente na abordagem: um humor lancinante sem "punchlines" nem truques de fórmula, apenas um sentido observacional íntegro.

Tudo começa quando Casey (Jesse Eisenberg em composição de rigorosa austeridade), um contabilista tímido de 35 anos, é vítima de um espancamento brutal. Depois dessa agressão, acaba por se inscrever num curso de karaté e encontra Sensei, um instrutor que o obriga a repensar a sua dureza interior. Primeiro de tudo, a lavagem cerebral inclui ouvir apenas "heavy metal", ser agressivo para os colegas e passar de um cachorro pequeno para um pastor alemão. O "tótó" típico solitário começa então a tornar-se num tipo violento, respondão e capaz de passar do cinturão branco ao amarelo numa assentada. O karaté como metáfora de uma raiva de frustração de uma América de homens temporariamente sós.

Primo nada distante de Selvagem e Perigosa, de Jonathan Demme, The Art of Self-Defense é uma curiosa mistura de géneros. Uma mistura tão grande que se torna para o espetador numa espécie de jogo de contaminação entre o drama, a farsa e a comédia negra. Violentíssimo quando não se esperava, é também capaz de brincar com os ideais do filme de "vingança" que o cinema de Michael Winner instituiu. O melhor de tudo é que a abstenção de gagues faz com que o humor surja sem avisos, provocando no espetador uma sensação de delicioso desconforto. O Karate Kid aqui não precisa de lições de vida, mas sim de um lugar na sociedade e encontrar conforto com a sua dureza masculina, algo que lhe é imposto - acusam-no de não ter um nome suficientemente masculino e gozam-no por não ter uma arma...Talvez não seja exercício fútil olhar para esta violência endémica à luz dos acontecimentos pós-George Floyd...

Se é verdade que há um fôlego de originalidade em toda esta proposta, não o é menos que está dependente de uma capitalização de escala "indie" à pequeno filme de Sundance, uma espécie de praga de um cinema menos ambicioso da indústria americana. É pena porque a crónica desta sociedade americana à beira de um ataque de nervos merecia um outro grau de acidez. Não obstante, A Arte da Autodefesa é uma boa surpresa e pode desestabilizar quem entrar desprevenido. Em suma, uma comédia sempre em modo "low-profile", nada expansiva e com um charme que também vive da presença de atores tão contidos como Alessandro Nivola e a inglesa Imogen Poots.

Frio e assustador num ápice, farsa nos limites noutro. Riley Stearns aposta tudo num humor seco que surpreende. Custa acreditar que não tenha encontrado quem o quisesse estrear por cá...Está a rodar pelos TVCine...

*** Bom