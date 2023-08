A mãe-coragem vai a Washington 

Como repensar o cinema das histórias verdadeiras, dos casos verídicos? Cada vez mais, tudo o que é inspirado num acontecimento real parece ser material pronto a adaptar ao cinema. Rabiye Kurnaz vs George W. Bush não pretende revolucionar a coisa, nem por sombras... Andreas Dresden, do excelente Nunca é Tarde Demais para Amar (2009) e um dos cineastas alemães com maior estatuto, pega num caso que abalou a imprensa alemã após o 9/11, a detenção por parte da Administração americana de um cidadão turcogermânico e o seu julgamento em Guantánamo, a base militar dos EUA em Cuba que ficou especialista em receber suspeitos talibãs. Um caso de inocência filmado com todas as melhores intenções e com a necessidade urgente de repor luz numa injustiça que deixou marcas.

Mas as "melhores intenções" muitas vezes são inimigas da própria mensagem dos filmes, coisa que aqui é refreada por um argumento que evita armadilhas sentimentais e consegue algumas curvas nos lugares comuns. Dresden tem uma espécie de frieza alemã calorosa. Não é contrassenso: é exatamente aquele equilíbrio formal de um tom expansivo com uma justeza na exposição de factos. Por um lado, a forma como não enrola na disposição do tema: a luta de uma mãe, Rabiye, uma dona de casa algo excêntrica de origem turca que não desiste de confrontar as autoridades perante a detenção do seu filho no Paquistão pelo exército americano na sequência da guerra ao terror do governo de George W. Bush. Rabye consegue persuadir Bernhard Docke, um reservado e famoso advogado de direitos humanos para lutar a seu lado para a libertação do jovem turco de Guantánamo, campo de concentração onde é torturado. Aos poucos, Bernhard descobre por um lado que há um jogo geopolítico para manter este suspeito terrorista longe de casa, por outro, percebe que as próprias autoridades alemãs descobriram a sua inocência... Entre viagens até ao Supremo Tribunal americano em Washington e cartas a Angela Merkel, os anos passam e o filho de Rabiye continua preso.

A câmara de Dresden filma o processo ancorada no carisma da mãe e do advogado. Uma combinação de exuberância e sobriedade, muitas vezes alinhada com um efeito de refrescante humor, não obstante a sua génese de filme de intervenção e de ativismo político: esta é uma lança sobre a forma como os EUA violaram as leis dos Direitos Humanos, lembrando que o flagelo de Guantánamo permanece.

Outra das qualidades deste objeto é saber colar de mansinho a atenção da plateia numa situação que questiona as formas do Direito Internacional contemporâneo e a sua dependência com os poderes políticos, sendo também uma obra que não tem medo de abordar a velha questão de como a sociedade alemã se relaciona com a comunidade turca e vice-versa. A protagonista do filme, a dada altura, assume que uma das grandes diferenças entre os turcos e os alemães está no facto destes últimos acreditarem em demasia no amor. O filme parece querer sempre celebrar os contornos do contraste... Noutras palavras, está aberto a uma psique de partilha e de osmose social, uma elevação nobre e ética que é devedora de um gesto classicista, mesmo que aqui e ali surjam bafos de naftalina.

