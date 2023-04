A luta tem de continuar

A ocasião não poderia ser melhor, pois poucas datas teriam este simbolismo para se ouvir um álbum de caráter tão interventivo como este Defesa Pessoal, o segundo tomo da Luta Livre, que hoje à noite será pela primeira vez apresentado ao vivo na Avenida dos Aliados, no Porto, no concerto comemorativo do 25 de Abril - repetindo-se no dia seguinte no Parque da Vila da Quinta do Conde, em Sesimbra. Concebido por Luís Varatojo (Peste & Sida, Despe e Siga, Linha da Frente, A Naifa ou Fandango), desde o início que este projeto assumiu o objetivo de agitar as águas, com um discurso direto e acutilante, sem medo das palavras, cada vez mais em desuso.

E se no álbum de estreia, Técnicas de Combate, editado em 2021, eram os samplers que mais ordenavam, com letras, ou antes textos, quase sempre mais declamados que cantados e todos baseados em histórias e factos reais compilados da imprensa, desta vez o músico e produtor apostou mais num formato clássico de canção, com algumas piscadelas de olho a um imaginário de raiz mais popular, misturando-o com estilos como rock, ska ou até hip-hop. São disso exemplo temas como Balada do Trabalhador ou O Povo é que Manda, que encerram o álbum, a fazer lembrar a tradição da cantiga de intervenção de vozes como Zeca Afonso ou José Mário Branco.

Curiosamente, lembra o autor, "essas duas músicas foram as primeiras a serem feitas", logo pouco tempo depois do lançamento do primeiro álbum. "Surgiram um pouco por necessidade, por necessidade, porque precisávamos de mais alguns temas para os concertos ao vivo, pois logo desde o início havíamos decidido tocar só temas nossos e originais", recorda. E logo aí o azimute da composição começou a virar-se noutro sentido, pelo menos em termos de composição, guiando outras músicas, como Fruta da Época ou Pontinha para esse registo mais próximo da música de raiz portuguesa

Já a temática, essa, continua a mesma, embora, reconheça, "este é um disco mais virado para os direitos fundamentais e por isso, também, de certa forma, mais pessoal, no sentido em que falo de questões que também me são próximas, mas que nos tocam a todos coletivamente". Desta vez, porém, as letras foram criadas de raiz, a partir de versos do próprio Luís Varatojo e não de palavras e frases tiradas das notícias. "Foi um processo totalmente diferente e portanto é natural que seja mais pessoal, embora continue a abordar direitos coletivos, como o direito ao trabalho ou à habitação", sublinha. É o caso da faixa Um T Zero no Barreiro, que retrata um problema transversal a toda a sociedade, a habitação - ou neste caso a falta dela. Ou do primeiro single Panela de Pressão, sobre "a conta do supermercado, sempre a aumentar".

"Assunto não falta, infelizmente, mas quando peguei na guitarra percebi que também tinha assunto a nível musical e poderia continuar este projeto com outra sonoridade. A partir desse momento o processo não parou mais, comecei a trabalhar num processo de composição mais clássico, à guitarra, em vez de recorrer aos samplers, como fiz no primeiro disco. Percebi que indo por aí tudo encaixava melhor, de outra forma tornava-se muito semelhante e a ideia não era essa", sustenta o músico, que desconhece, para já, se o projeto é para continuar ou se fica por aqui.

"Não sei se vai haver outro disco ou não. Ao contrário do que muitas vezes se afirma, o primeiro disco não foi resultado da pandemia, pois as primeiras músicas já vêm de 2018. Não penso muito a longo prazo, mas sou muito organizado no meu método de trabalho e quando entro num projeto gosto de planificar o trabalho numa base quase diária", como aconteceu com estes dois álbuns", explica.

As diferenças entre um e outro serão também notadas ao vivo, no alinhamento dos concertos, mas formato do mesmo e também na própria banda que acompanha Luís Varatojo. "Vamos tocar o disco novo na totalidade e algumas do anterior, cerca de metade, mas num registo mais clássico de banda, não tão teatral. E também não vamos ter os sopros nem os vocalistas convidados que antes nos acompanhavam. Em vez disso vamos ter um coro com duas cantoras", revela.

Mantêm-se, no entanto, os vídeos animados, com as letras. "Isso é importante para o público também cantar, foi algo que resultou muito bem na anterior digressão", conta. A reação das pessoas às letras foi aliás o que mais surpreendeu Luís Varatojo durante a digressão anterior. "Sempre reagiram muito bem, mesmo em sítios onde quase ninguém nos conhecia, como em Pias, Aljustrel ou na Fuzeta, onde toda a gente cantava e dançava. Se calhar sentiram-se identificados com as letras ou então faltam apenas espetáculos que desafiem mais as pessoas. Apesar de não passarmos na rádio, todos os nossos espetáculos foram um sucesso, espero que agora aconteça o mesmo".